環境衛生｜食環署全港6區就冷氣機滴水執法　發1,505張告票按年增逾1.2倍

▲ 食環署去年接獲31,135宗冷氣機滴水投訴個案，按年增5,246宗。（資料圖片）

本港冷氣機滴水問題日益嚴重，環境及生態局今日（27日）書面回覆立法會議員質詢時表示，在今年5月至10月期間，食環署在東區、中西區及油尖旺區等6區，展開執法行動，共發出1,505張「妨擾事故通知」，按年同期增逾1.2倍，來年或把行動推展至全港各區。

環境局局長謝展寰書面回覆立法會議員梁美芬查詢時指，食環署去年接獲31,135宗冷氣機滴水投訴個案，按年增5,246宗；其中東區最多有3,475宗，其次沙田區有2,474宗。共發出3,032個「妨擾事故通知」，61宗成功檢控，總罰款86,200元，單一最高罰款2,500元。

謝展寰又指，在今年5月至10月期間，食環署在東區、中西區及油尖旺區等6區，展開執法行動，共發出1,505張「妨擾事故通知」，按同期增逾1.2倍。署方會檢討行動成效，考慮來年將行動推展至全港各區。

謝展寰稱，局方將於下月向立法會提交《公眾衞生及市政（修訂）條例草案》，建議提高不遵從「妨擾事故通知」及「妨擾事故命令」可判處的罰則，前者最高1萬元及每日200元，增至最2.5萬元及每日450元；後者則由最高2.5萬元及及每日450元，增至最5萬元及每日600元。若《條例草案》獲立法會通過，上述修訂將會在刊憲後3個月正式生效。

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