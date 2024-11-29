  • 20°C
香港時間：20241129日 (五) 14:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡　醫生認證都有效

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

外國一名網紅分享一招快速入睡的秘技，並保證只要跟著做必定能成功入睡。

【入睡技巧／失眠／睡眠障礙／褪黑激素】相信不少人都曾有半夜醒來後，難以再次入睡的經歷，近日就有一名外國網紅拍片分享1招入睡秘技，保證跟著做必定能夠成功入睡。而據媒體報道，這個方法亦得到醫生認證，確實有效。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

據外媒《每日郵報》報道，社交媒體健康專家Heather Gorden不時在網上分享健康資訊，她近日在TikTok上載一段影片，向觀眾傳授一招快速入睡的技巧，並聲稱每次都有效，建議大家可在半夜醒來、難以再次入眠時嘗試實行。

失眠救星｜一組眼部動作助入睡

Heather Gorden在影片中指示觀眾先閉上眼睛，之後示範一系列眼睛翻動的動作。首先將雙眼向上看，然後向下移，再將視線放回中心；接下來往左看，然後將視線放回中心，再往右看，接著再次將視線放回中心，完成以上步驟後，視線分別往順時針及逆時針方向轉動一次，最後再像「鬥雞眼」一樣，以視線注視鼻樑。

點擊圖片放大
+6
+5

Heather Gorden表示：「一旦你發現自己在夜裡醒來，就做這組動作，然後重複，直到重新入睡為止。」她又透露，自己每次做這組動作時，往往做到第2組便已睡著，並向觀眾保證，只要跟著做，必定能成功入睡。

據報影片目前已累積超過260萬觀看人次，有不少網民留言指，此技巧對他們十分有用。

到底閉上眼睛、轉動眼球是否真的能夠幫助入睡？有醫學專家就表示，這在科學上可能是有理據，過往亦有研究顯示，眼球運動能有效提高睡眠荷爾蒙退黑激素的水平。

丹麥心臟科醫生Willem Gielen亦曾在網上平台Medium發表文章，介紹這個方法的功效。他解釋，眼球滾動的動作與褪黑激素的釋放有關，而褪黑激素正是調節我們睡眠與覺醒模式的荷爾蒙；因此，人們可以透過有意識地向上轉動眼睛觸發這個自然過程，繼而促使自己的身體進入睡眠周期。

更多相關報道：KO失眠︱醫生失眠35年意外用1招3分鐘即入睡　實測千名病例逾半2週獲改善

KO失眠︱同場加映：6類「睡眠地雷」食物

台灣「好食課」營養師李宜樺在Instagram專頁指出，會影響睡眠的食物除了常見的咖啡因，還包括例如吃高脂、辛辣、高升糖指數食物、飲酒，甚至進食被認為是超健康的蔬菜類，也會因容易造成腸胃脹氣而使人睡不著！

點擊圖片放大
+6
+5

KO失眠︱改善睡眠的小習慣

改善睡眠的衛生習慣，對於解決失眠問題亦非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

點擊圖片放大
+7
+6

資料來源：《每日郵報

相關內容：

安睡助眠｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡

失眠｜瞓得差因為睡前欠儀式感？ 專家教9大貼士助你輕鬆入眠

KO失眠︱失眠或與情緒問題有關　認清病因對症下藥 擺脫失眠困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

KO失眠｜科技發展遠超人類進化增加失眠風險　學者分享小貼士助睡眠回歸自然
08:00 2024/09/20
KO失眠｜科技發展遠超人類進化增加失眠風險　學者分享小貼士助睡眠回歸自然
KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡
17:33 2024/08/28
KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡
KO失眠｜中六女生不堪DSE壓力失眠1年患焦慮　醫生拆解6大反覆失眠原因 【附防失眠9招】
13:05 2024/08/26
KO失眠｜中六女生不堪DSE壓力失眠1年患焦慮　醫生拆解6大反覆失眠原因 【附防失眠9招】
KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡
17:34 2024/08/16
KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡

你可能感興趣

KO失眠｜科技發展遠超人類進化增加失眠風險　學者分享小貼士助睡眠回歸自然
08:00 2024/09/20
KO失眠｜科技發展遠超人類進化增加失眠風險　學者分享小貼士助睡眠回歸自然
KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡
17:33 2024/08/28
KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡
KO失眠｜中六女生不堪DSE壓力失眠1年患焦慮　醫生拆解6大反覆失眠原因 【附防失眠9招】
13:05 2024/08/26
KO失眠｜中六女生不堪DSE壓力失眠1年患焦慮　醫生拆解6大反覆失眠原因 【附防失眠9招】
健康問題 網絡熱話 失眠 網紅 醫生 社交平台

最高瀏覽

湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能