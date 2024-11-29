失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡　醫生認證都有效

▲ 外國一名網紅分享一招快速入睡的秘技，並保證只要跟著做必定能成功入睡。

【入睡技巧／失眠／睡眠障礙／褪黑激素】相信不少人都曾有半夜醒來後，難以再次入睡的經歷，近日就有一名外國網紅拍片分享1招入睡秘技，保證跟著做必定能夠成功入睡。而據媒體報道，這個方法亦得到醫生認證，確實有效。

最新影片：

據外媒《每日郵報》報道，社交媒體健康專家Heather Gorden不時在網上分享健康資訊，她近日在TikTok上載一段影片，向觀眾傳授一招快速入睡的技巧，並聲稱每次都有效，建議大家可在半夜醒來、難以再次入眠時嘗試實行。

失眠救星｜一組眼部動作助入睡

Heather Gorden在影片中指示觀眾先閉上眼睛，之後示範一系列眼睛翻動的動作。首先將雙眼向上看，然後向下移，再將視線放回中心；接下來往左看，然後將視線放回中心，再往右看，接著再次將視線放回中心，完成以上步驟後，視線分別往順時針及逆時針方向轉動一次，最後再像「鬥雞眼」一樣，以視線注視鼻樑。

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Heather Gorden表示：「一旦你發現自己在夜裡醒來，就做這組動作，然後重複，直到重新入睡為止。」她又透露，自己每次做這組動作時，往往做到第2組便已睡著，並向觀眾保證，只要跟著做，必定能成功入睡。

據報影片目前已累積超過260萬觀看人次，有不少網民留言指，此技巧對他們十分有用。

到底閉上眼睛、轉動眼球是否真的能夠幫助入睡？有醫學專家就表示，這在科學上可能是有理據，過往亦有研究顯示，眼球運動能有效提高睡眠荷爾蒙退黑激素的水平。

丹麥心臟科醫生Willem Gielen亦曾在網上平台Medium發表文章，介紹這個方法的功效。他解釋，眼球滾動的動作與褪黑激素的釋放有關，而褪黑激素正是調節我們睡眠與覺醒模式的荷爾蒙；因此，人們可以透過有意識地向上轉動眼睛觸發這個自然過程，繼而促使自己的身體進入睡眠周期。

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資料來源：《每日郵報》

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