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麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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登記成為麥當勞親子會2025會員，迎新即送多啦A夢便當盒！

麥當勞親子會會員招募開始喇！登記成為麥當勞親子會，即享超過$680的豐富禮品，及多款迎新及節日禮遇，其中包括「多啦A夢百寶便當盒」迎新禮物！今年更增設「基本會籍」，增加入會彈性。即睇會員詳情！

麥當勞親子會2025會員招募由11月28日上午10時起開始。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜麥當勞會員招募 送多啦A夢百寶便當盒

由11月28日上午10時起，可經麥當勞App、親臨全線麥當勞餐廳的櫃檯、或自助點餐機掃瞄App內指定入會優惠券，登記成為麥當勞親子會。

「尊尚會籍」會員入會費只需$68，即可享有總超過$680豐富禮品，除了多款隨機贈送的合作夥伴禮品及優惠券外，還有多啦A夢百寶便當盒。當然不少得迎新及節日禮遇，包括5款免費美食及優惠券，以及全年美食推介。尊尚會籍禮品如下：

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麥當勞優惠｜新增「基本會籍」 享超過$160獎賞

另外，今年麥當勞親子會亦增設「基本會籍」，會員只需$48入會費，即可享有迎新及節日禮遇，以及全年美食推介，總值超過$160獎賞。基本會籍禮品如下：

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兩款會籍的全年美食推介獎賞，由2025年1月1日開始，凡惠顧滿$30 元或以上任何消費，於上午11時前可獲贈脆薯餅（1 塊）或於上午11 時後可獲贈細薯條（1 份）、或於全日獲贈細汽水1杯或熱朱古力1杯。

麥當勞親子會2025會員計劃

麥當勞親子會2025全新尊尚會籍基本會籍
入會費$68$48
禮遇
  • 多啦A夢百寶便當盒
  • 迎新禮品包：隨機贈送合作夥伴禮品及優惠券
  • 迎新及節日禮遇：免費美食及優惠券
  • 全年美食推介
  • 迎新及節日禮遇：免費美食及優惠券
  • 全年美食推介

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