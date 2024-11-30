泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐

▲ 旺角餐廳被質疑虛假食評，食客批：咁玩法玩唔到得幾耐。

外出就餐挑選餐廳時，不少人會事先於網絡參考食評或探店影片。

近日，有人於Facebok「香港茶餐廳及美食」群組發帖，指其於網絡得知旺角一間泰國餐廳菜式十分誘人，遂光顧用餐，但他發現自己點的菜品與影片差距較大，深感被騙，他批評道「咁玩法玩唔得幾耐」。

兩極食評丨兩個飲食YouTuber對食肆兩極食評 公關學者分析事件3大重點

泰菜餐廳｜光顧餐廳後大失所望

據食客介紹，「睇完介紹（影片）滿心歡喜嚟試」，不料該餐廳菜品與影片所見不同，大失所望，他質問餐廳「食物真係要對版先好，一味唱好有乜用？」，並直斥餐廳「咁玩法玩唔得幾耐，真係祝你好運！」。

食客稱，當日所食菜品除「火山骨」合格外，其餘菜式「可以用不知所謂嚟形容」，他表示炸魚「過火，又乾又柴」，粉絲蝦煲「蝦唔新鮮，一大舊肉桂嚟辟味」，又指蟹肉奄列與影片中相差巨大，「完全兩回事，見人哋蟹肉一舊舊，我哋嘅就幾條絲，仲油膩不堪」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

泰菜餐廳｜所食餐品與食評所見出入大

據食客上傳的對比圖片可見，食評圖像中，蟹肉奄列飽滿，內陷豐富，但事主所食的菜品較為乾癟，他形容「我嗰碟我發誓係冇見到有一舊完整嘅蟹肉」；食評圖像中的粉絲蝦煲擺盤工整，蝦肉完整，但事主所攝的同款菜品未有擺盤，蝦肉亦不完整。

就該此用餐體驗，食客感慨「我係walk in嘅就見真章，人啲寫食評嘅連啲相都唔同」。

泰菜餐廳｜網民：食評係假㗎

此事引起熱議，網民安慰樓主「 經一事、蔡一智」，「收咗錢， 自然識做寫好喇」、「YouTuber收錢更唱好，吹大正常操作，所以我唔多信KOL網红」、「Openrice落廣告，他們會選擇性替客戶隱瞞」、「自費同被邀請的評語一定有好大分別」、「啲食評假㗎」。

【網絡熱話】內地遊客尖沙咀吃海鮮疑「被劏」 約10隻蝦被收逾600元

茶記豬扒｜茶餐廳吉列豬扒被批「像肉片」 網民質疑：食豬肉乾？

沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳 肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】