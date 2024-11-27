香港小姐丨馮盈盈當年讀港大申請住Hall被拒　FYY使手段成功翻案：證明人定勝天

▲ 馮盈盈憶當年3次申請大學宿舍被拒。

【馮盈盈 / 香港小姐 / 香港大學】TVB飲食節目《美食新聞報道》在明晚（11月28日）節目內，「星級飯腳」請來馮盈盈（FYY）擔任嘉賓，主持蔡景行（行仔）為恭賀FYY今年以一級榮譽成績在香港大學碩士畢業，當街跳出本港大學校園非常流行的Dem Beat介紹對方出場。

FYY為報答行仔的出位行為，帶他一起尋找大學時期的搵食足跡。

香港小姐丨馮盈盈優異成績完成理科碩士學位 FYY：內心喜悅真是難以形容

▲ 行仔在《美食新聞報道》以dem beat歡迎馮盈盈。

香港小姐丨FYY帶行仔吃新疆菜食甜品

首站是FYY經常幫襯、位於校園附近的新疆餐廳，她特別推介一款新疆手抓飯，說︰「同海南雞飯一樣，佢哋係用羊油煮成。我帶內地同學嚟食，佢哋都話食到新疆味道、好正宗。」

他們又點了羊肉串，用新疆羊加上香料烤成，FYY笑言是首趟食到︰「以前放飯食學生套餐，好少食啖啖肉串燒。」

接住幫襯的糖水店除有特色的曲奇味木糠布甸、楊枝甘露外，五色冷麵更是消夜首選。

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香港小姐丨馮盈盈申請宿舍被拒

FYY提到當年讀大學申請宿舍經歷，雖然3次被「彈鐘」，依然大開眼界，笑說︰「第一間要才藝表演，每位申請同學都有備而來，色士風、大提琴應有盡有，話識打波嘅即場要同師姐師兄比試。」

她在無懸念下落選，到申請第二間宿舍時便有備而來，預先找舞蹈老師排了一隻舞，殊不知這間玩法又有不同，FYY無奈說︰「呢間Hall玩小組討論，到最後主持嘅師兄問大家有無問題時，我忍唔住問『我可唔可以出嚟跳隻舞』。」未等各人同意，她已開始播歌跳舞，結果可想而知。

先後3次被拒的FYY，最後使出「小學雞」手段「話畀老師知」，笑說︰「我將經歷以千字文寫咗封陳情信畀學校，話自己家住新界，過海返學路途遙遠來回差不多要3個鐘，有咁慘得咁慘，最後爭取到宿舍，證明人定勝天。」

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