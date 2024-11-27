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醫學教育｜醫專成立「賽馬會醫學教育發展中心」　引入新模式培訓4800名醫生

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(醫學專科學院提供)

香港醫學專科學院早前獲香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐4,960萬港元，於本月1日成立「賽馬會醫學教育發展中心」（JCIMED），並支持為期5年的培訓項目，預料培訓逾4800名醫生，以加強推動大學本科以上程度的醫學教育發展。

醫專今日（27日）舉行賽馬會醫學教育發展中心的成立典禮。醫專表示，會根據《2023年香港醫學專科學院大學本科以上程度之醫學教育立場書》，以可能力為本醫學教育、可持續專業發展等方向，提供有效實施的專業知識和資源，確保醫學教育的質量和效果。中心會於醫學教育中納入和應用尖端技術，並因應世界變化和需求而作出適當轉型，確保香港的醫學教育系統保持競爭力。

醫專主席梁嘉傑表示，以往香港專科培訓主要以考試、筆試評核標準，現時已經不足夠，希望實踐在工作間評估，並引入學習人工智能等訓練，期望培訓與科技與時並進，以符合醫學界和市民期望。

他指，賽馬會醫學教育發展中心標誌着醫專在醫學教育上的一個新里程碑，將肩負更廣泛的任務，推展更全面的大學本科以上程度之醫學教育。不僅是對醫學教育質量的提升，更是對未來醫療專業人才培養的全新承諾，將為香港及大灣區的醫療健康事業發展注入新的活力。

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