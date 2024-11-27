Coldplay香港｜Coldplay香港演唱會明年4.8加開1場 門票12.6公開發售
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 24 分鐘前
最後更新： 1 分鐘前
英國殿堂級樂隊Coldplay，將於明年4月在啟德體育園連開3場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，門票早前火速售罄。主辦單位Live Nation今早（27日）宣布，在4月8日加開一場，門票12月6日在Cityline公開發售。
《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》演唱會原定明年4月9、11及12日，於啟德體育園舉行。門票早前公開發售，半小時內便被樂迷「秒殺」售罄。
主辦單位Live Nation今宣布，演唱會將加開一場，詳情如下：
- 日期：2025年4月8日
- 地點：啟德體育園主場館
- 票價：$1,399（企位）；$2,099/1,699/1,299/999/699 /399（座位）
- 藝人官網優先訂票：12月4日下午3時
- Klook獨家演唱會套票優先預訂：12月5日上午10時
- Cityline公開發售：12月6日下午3時
此外，大會還提供升級體驗，其中最貴的「ULTIMATE SPHERES EXPERIENCE」體驗售價為6,599元，包括價值2,099元的優質坐位門票、獨家後台參觀、演出前在舞台拍照、獨家周邊禮品等禮遇。
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