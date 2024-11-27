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黎智英案｜黎智英認與蓬佩奧會面時　曾提及制裁

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，黎智英今日作供時，承認與跟時任美國國務卿蓬佩奧會面時，稱應該制裁有份打壓示威運動的人士。

案件審訊第97天， 黎智英第5日出庭自辯。辯方問及黎智英與時任美國副總統彭斯及卿蓬佩奧的會面，黎智英表示，他和彭斯會面時，助手Mark Simon也在場，但他和蓬佩奧會面，只有他們兩人，Mark Simon在外面等候。辯方展示蘋果日報一篇網上報道，指黎智英2019年7月，與蓬佩奧見面後，接受民主黨何俊仁網台節目訪問，提及曾與蓬佩奧討論過，美國應該制裁打壓香港示威者的人，讓他們知道後果。

黎智英承認，如果報道有提及，代表他與蓬佩奧有討論過此事。法官問他對報道的準確度有否懷疑？黎智英說沒有。

另外，今日也提及另一認罪被告陳梓華，陳曾供稱，2019年因全球登報計劃出現資金問題，黎一方願意墊付最多500萬港元。 黎智英今日表示，在2019年7月與陳梓華、李柱銘相約在民主黨前主席何俊仁親弟開設的日本料理共餐，當日他想透過陳梓華與前線示威者及「勇武派」對話，要求「勇武派」領袖「克制」及冷靜。黎智英解釋，曾向警方表示不認識陳梓華，是他不知道其中文全名，只知道陳的英文名字，也不知道陳是聯絡Mark Simon向黎要求500萬元貸款的人。

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