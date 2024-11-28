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海洋公園業績｜海洋公園盈轉虧　上年度丁財齊創5年高惟仍錄7160萬虧損

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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海洋公園上年度丁財齊創5年新高，惟仍錄7160萬虧損。

【海洋公園  / 大熊貓 / 業績】海洋公園公布2023至24年財政年度業績，雖然入園人次及收入均創5年新高，但受政府資助減少影響，該個財年轉盈為虧錄7,160萬元虧損。在扣除資助及折舊等，經營虧損則按年減約3成，降至近3億元。

海洋公園在疫情期間連蝕兩年，2022至23財年錄得1.19億元盈餘，2023至24財年再次轉盈為虧，錄7,160萬元虧損。主要受累於政府在該財年的「重新審視資助計劃」5.7億元資助完結，只餘下「保育及教育補助」繼續「泵水」2.8億元。

惟若扣除政府資助、拆舊及物業等情況後，海洋公園經營虧損淨額連續3年收窄，由2022至23年度的4.26億元降至2.97億元，按年少近3成。海洋公園發言人稱，反映經營表現及財務狀況持續改善。至於減值撥回則有2.76億元。

受惠通關影響，2023至24年度收入及總入場人數均有改善，分別為5年新高。其中總收入為11.81億元，按年攀升4成，以入場門票收入增幅最多，按年升5成4，捐助和贊助資金升幅居次，按年升3成9。總入場人次則為314萬，按年上升33%，當中非本地旅客增加3.15倍，以內地及印度旅客人次升幅較多，分別有3.6倍及4.1倍。而訪客人均消費按年上升6%。

樂園業績｜海洋公園料受惠大熊貓熱潮　新財年財政較原先預期改善

海洋公園2023至24年財政年度再次轉盈為虧，錄得7160萬元虧損，主要受累「重新審視資助」完結。（資料圖片）

海洋公園業績｜入場人次增加

海洋公園發言人稱，海外入場人次增加，反映公園品牌於國際市場有競爭力。園方指，訪客於香港的額外消費達到32億元，直接及間接貢獻約18億元增加值，稱進一步鞏固了公園對本地經濟的正面影響。

園方消息人士表示，園方花費不少精力增強贊助收入，希望未來獲更多支持，以減少政府向園方資助帶來的財政負擔。消息人士亦指，近年銷售策略擴至中東，亦有不少泰國人在開關後來港，稱東南亞客喜歡買紀念品。

消息人士亦舉例指，嘉道理農場及香港動植物公園均獲政府支持，強調「覺得政府零負擔是不應該」，另盼以收入支持保育工作，包括保育鯨魚及海龜等。

海洋公園業績｜推出全新歷險主題區

園方近年推出全新歷險主題區予信德集團及「AJ Hackett」合組財團。消息人士稱，項目以獨立形式營運，希望可以透過BOT模式減低投資成本之餘，同時帶動人流。消息人士亦希望，當設施有所增加時，旅客可以於海洋公園過夜，以帶動收入。

屹立香港仔近半世紀的珍寶海鮮舫，兩年多前移離香港期間沉沒，旁邊原屬同一集團的太白海鮮舫亦停業多年。消息人士表示，以往保育團會到珍寶海鮮舫吃飯，隨着海鮮舫沉沒後相關旅客亦減少，希望南區未來會有更多旅遊設施。

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