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海洋公園業績｜海洋公園料受惠大熊貓熱潮　新財年財政較原先預期改善

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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中央贈港大熊貓將於下月7日亮相。圖為可可。（海洋公園圖片）

【海洋公園 / 大熊貓 / 李家超】中央贈港的一對大熊貓將於下月7日亮相，翌日與公眾見面。有海洋公園消息人士指，加上港產大熊貓龍鳳胎將隨後登場，預料海洋公園下年度財政狀況會較原先預期有改善。

原名安安、可可的一對大熊貓來港已兩個月，特首李家超昨日於社交平台公布，政府及海洋公園將於下月7日舉行「大熊貓亮相儀式」；大熊貓將於翌日（12月8日）正式與公眾見面。

李家超指，一對大熊貓正進行適應訓練，形容牠們精力充沛、活潑好動，更讚熊貓女可可是「賢良淑德」。園方指牠們對新環境適應得很快，狀態良好。

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贈港大熊貓12‧7亮相　孖B紀念品掃清

此外，李家超提及由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽共收到逾22,600份命名建議，及3,000份繪畫作品，上述兩項比賽結果將於亮相儀式上一併公布。

海洋公園消息人士表示，園方目前首要是照顧好熊貓，指熊貓氣氛必然對海洋公園有幫助。該名消息人士指，隨着中央贈港大熊貓抵港，以及盈盈樂樂誕下的一對龍鳳胎其後再登場，預料海洋公園明年財年除稅息、及攤銷前盈利（EBITDA），會較園方原先預期有改善。

消息人士亦表示，熊貓紀念品銷售理想，其中原本為盈盈而設的熊貓布偶，因網民要求量產，最終一掃而空。另於商場K11 Musea的專賣店推出價值1,488元的仿真熊貓，同樣一放售就賣光。消息人士亦表示，本來計劃先推出產品及營造故事，才建立IP，「但太多人要求我們做IP， 所以我們都推不掉，已經推出來了。」

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