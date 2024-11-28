人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？

▲ 最新「人情公價」出爐！

【人情公價 / 結婚 / 婚宴】香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布「2024年結婚消費調查」結果。生活易於本年9月至11月期間訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人及511位賓客，以了解一眾準新人的結婚總開支與消費模式，以及賓客參與婚禮或婚宴的習慣及意見。

據政府統計資料顯示，去年全年結婚宗數為47723宗，以2024年1月至9月結婚宗數作推算，2024年全年結婚宗數預計為46293宗，較去年少3%，相信與今年為盲年及去年為雙春兼閏月有關。

鄧卓殷郭子豪糖水店拍婚照甜到爆放閃 Amber短裙騷美腿做準新娘

▲ 林文龍、郭可盈昨日出席「新婚生活易大賞2024」活動。

人情公價2024丨人情中位數持續不變

調查顯示，選擇於晚間擺酒的新人由去年的51%再升至今年的56%。而選擇於午間擺酒的新人則由去年的32%微降至今年的28%，而會於午間及晚間皆舉行婚宴的新人則維持平穩 (5%)，反映較具規模的晚間婚宴需求持續回升。而表示不會舉行婚宴新人亦持續下跌至今年的11%，顯示近9成新人會設宴擺酒。

雖然今年婚宴酒席開支有上升趨勢，惟人情中位數卻持續維持不變。除高級酒店及一般酒店分別維持在1500元及1000元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（1000元）。

而酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會人情中位數亦維持於800元水平。「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的人情中位數人情中位數則分別維持於500元及300元。而自2020年起，酒店、酒樓、私人會所、特色婚宴場地、午間婚宴及西餐廳的人情中位數更一直維持零升幅。

▲ 郭子豪、鄧卓殷將結婚。

人情公價2024丨「人情公價」分5等級

另外，今年新增設賓客的問卷調查，以了解賓客出席婚禮及婚宴之習慣及意見。

調查結果顯示，除「酒會」外，新人及賓客預期之婚宴人情價格基本一致。新人預期酒會之人情價格為800元，但賓客卻認為該為600元，金額相差約3成。

「人情公價」大致分5個等級：

1.高級酒店：$1500

2.一般酒店、私人會所、特色婚宴場地：$1000

3.酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會：$800

4.簽紙註冊：$500

5.只派餅卡：$300

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