教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集

▲ 聖公會聖紀文小學是次參展，將以夢想和創意科技為題材，展出學生利用人工智能創作、之前曾在全港公開奪得冠軍的巨型繪本，以及學生在電腦課堂的學習成果 – 3D全息投影裝置。(學校提供)

教育展我每年參加不少，有的按地區劃分、有的按入學程度或資助模式劃分，至於以辦學團體為主辦單位的教育展，我還是第一次聽聞。由辦學團體搞教育展，首要條件是屬下的學校要夠多，最好包括幾間「天花板」級別名校，這樣教育展的叫座力才有保證。符合這些條件的辦學團體，香港又有幾多個？

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今次收到的教育展邀請函，是由聖公會教育服務部發出，這也是聖公會在香港辦學一百七十年以來，首次舉行的教育展，於十二月十四和十五日，一連兩天在灣仔會議展覽中心舉行。聖公會作為全港第二大的辦學團體（第一大是天主教區），屆時將會有多達一百五十間聖公會的中學、小學和幼稚園參展，除了廣為香港市民認識的「聖xx」字頭學校，幾間香港家長夢寐以求的「天花板」級名校，例如男拔萃、女拔萃、聖保羅男女中學、協恩中小學、聖保羅書院、聖士提反書院等，其實都是由聖公會設辦的學校，並會參加今次展覽。這幾間學校每年的入學講座，永遠座無虛席，今次家長和學生可以透過教育展，跟學校代表面對面交流，而且展覽無須登記，免費入場，實在機會難得。

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我的一位校長老友，聖公會聖紀文小學校長馬俊江，也是參展學校之一。他表示，早前聖公會校長聚會，談及如何令社會更認識聖公會這個教育品牌，與教育部溝通後促成了這個教育展的誕生。要在小小的攤位表達學校理念不容易，學校選擇呈現的，都是學校特色的「精華」。以馬校長的學校為例，將會以夢想和創意科技為題材，展出學生利用人工智能創作、之前曾在全港公開奪得冠軍的巨型繪本，還有學生在電腦課堂的學習成果 – 3D全息投影裝置。馬校長話：「每個社區都總有一間聖公會學校在附近，但全部聖公會學校聚首一堂則屬首次，希望家長和社會人士可以更了解我們的優勢和特色。」

身邊不少朋友，也是讀聖公會的學校長大的，其中一位朋友看了看教育展的學校名單，告訴我她幼稚園、小學和中學的母校，全部都在名單之上，我就建議她教育展當日可以做個「一條龍」校友，一次過探訪人生中的三間母校。在今時今日的香港，三間母校仍然健在，沒有「被殺」，實屬幸福，這也反映聖公會的辦學質素和受家長歡迎的程度，令這個教育品牌得以屹立不倒。

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