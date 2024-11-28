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結婚開支2024丨婚禮四大開支合共佔新人消費86%　禮金中位數究竟係幾多？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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結婚平均開支回落。

【結婚 / 禮金 / 婚禮 / 婚宴】據政府統計資料顯示，去年全年結婚宗數為47723宗，以2024年1月至9月結婚宗數作推算，2024年全年結婚宗數預計為46293宗，較去年少3%，相信與今年為盲年及去年為雙春兼閏月有關。

香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布「2024年結婚消費調查」結果。生活易於本年9月至11月期間訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人及511位賓客，以了解一眾準新人的結婚總開支與消費模式，以及賓客參與婚禮或婚宴之習慣及意見。

人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？

生活易昨日（11月27日）公布「2024年結婚消費調查」結果。

結婚開支2024丨四大開支佔新人消費86%

資料顯示，新人的結婚平均開支連續攀升兩年後，今年稍為回落2%至410079元。此數字反映，經濟環境令新人在籌備婚禮時對開支與預算的規劃相對較謹慎。

在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目一如以往是「婚宴酒席」，新人平均花費升10%至187758元，並顯示選擇舉辦晚間婚宴的新人持續上升。其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費跌17%至94542元，反映於黃金價格飆升及鑽石價格下跌的情況下，對新人購買結婚首飾及戒指的開支有影響。

此外，「蜜月旅行」跌8%至43924元，可見經濟欠佳時，新人傾向選擇較近距離的目的地作為蜜月旅行地點。而「婚紗攝影」則微跌3%至26499元。婚禮四大開支合共佔新人消費之86%。

郭子豪、鄧卓殷將結婚，忙於籌備婚禮。

結婚開支2024丨禮金中位數未有再升

據今年全年預測結婚宗數46,293宗、調查中各個結婚項目平均開支及其使用率作推算，2024年香港整個結婚消費市場總值估計為173億元，比去年跌5%，較疫情前升14%。

最高消費的「婚宴酒席」市場總值估計為77.5億元，比去年升8%；「結婚首飾及戒指」市場總值估計為42.1億元，跌20%；「蜜月旅行」市場總值估計為18.9億元，跌10%；「婚紗攝影」市場總值估計為11.7億元，跌6%。其餘婚禮開支項目呈跌幅，令整體結婚消費市場估值比去年跌5%至港幣$173億，但仍高於2019年疫情前的數字。

（生活易提供）

根據調查，選擇於晚間擺酒的新人由去年的51%再升至今年的56%。而選擇於午間擺酒的新人則由去年的32%微降至今年的28%，而會於午間及晚間皆舉行婚宴的新人則維持平穩 (5%)，反映較具規模的晚間婚宴需求持續回升。

而表示不會舉行婚宴新人亦持續下跌至今年的11%，顯示近9成新人會設宴擺酒。

至於禮金方面，禮金中位數自2021年起連升3年後，今年仍維持於68888元水平，未有為新人增加額外負擔或壓力，而此金額寓意著「順利」及「發」的好意頭，祝福新人事事順利。 

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