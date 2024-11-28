遊韓注意｜首爾遇「百年最強大雪」積雪深度達40cm　釀至少2死逾200航班受影響

▲ 韓國首爾連日降下大雪，積雪深度達40cm。

【韓國/首爾/大雪/航班】韓國首爾自周二（26日）夜間起持續降下「破紀錄大雪」，至周四（28日）早晨，積雪深度已達40cm，創下有紀錄以來11月新高。據報這場大雪已造成至少2人死亡，超過200架航班停飛。

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據《韓聯社》報道，首爾全境目前已發布大雪二級警報，首都圈累計積雪深度最高達40cm。截至周四（28）早上8時，京畿道龍仁市（處仁區白岩面）積雪高達47.5cm，水原市達43.0cm，軍浦市（金井洞）42.4cm，首爾冠岳區41.2cm，京畿道安養市（萬安區）則為40.7cm，京畿道南部和首爾南部各地的積雪高度已及成人膝蓋。

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首爾氣象觀測站測得降雪量為28.6cm，報道指出，這種降雪量不僅在11月，即使在整個冬季亦屬罕見。首爾有紀錄以來最高降雪量為1922年3月24日的31cm，第二名為1969年1月31日的30.0cm，第三名是1969年2月1日的28.6cm。

《路透社》則指出，大雪造成至少2人死於首爾以東公路上的交通事故，有強風吹落建築工地物件，造成部分行人受傷，而倒塌的樹木和其他大雪相關原因亦導致電線受損，首爾和中部地區數以千計的家戶斷電。

此外，南韓機場公社和仁川國際機場公社指出，截至周三（27日）下午3時，已有112個航班取消，另有236個航班延誤。當地內陸交通因暴雪造成樹木傾倒、停電等出現大亂，為緩解交通，首爾地鐵將通勤高峰密集配車的時間延長30分鐘。

據悉，首爾此次罕見大雪的成因是位於朝鮮半島北部的割離低氣壓，當中因為蘊含北極冷空氣而非常寒冷，大氣亦相當不穩定。從西北方吹來的冷空氣經過相對溫暖的黃海（朝鮮半島地區稱西海），會因溫差而形成雪雲帶，這也是南韓忠清南道及湖南地區每年11月至1月經常出現暴雪的原因。

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