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星級父母｜黎諾懿對兩子因材施教　開放選擇權：盼孩子過快樂童年

家事百科

撰文： 梁樂欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黎諾懿與港姐太太李潔瑩婚後育有兩名兒子「小春雞」黎峰睿和「小冬牛」黎奕辰，一家四口相處融洽。他向大家分享育兒心得和相處之道，透露其家庭的快樂之源。

維繫良好的家庭關係是大眾所渴望，人人也想擁有一個幸福的家。假若親子關係處理不當、背負學習壓力或身心不健康，將會令兒童在不快樂的環境下成長，同時父母亦可能捲入情緒困局，甚至會導致家庭關係破裂，影響深遠。

學會珍惜感受快樂

由香港開心D平台主辦的香港開心高峰會將於12月17至18日在西九自由空間舉行，嘉賓主持之一的黎諾懿表示︰「今次的主題是開心，與家人或朋友也好，都主張要開心。」

黎諾懿希望兩個兒子有一個快樂童年。（曾耀輝攝）

他現在不時會提醒自己放慢腳步：「以前工作會很趕，很喜歡看時間。到了現在這個歲數，就會想欣賞身邊的人和事，會懂得珍惜和感受當中的快樂。現今科技進步，很多時人與人的關係都是靠WhatsApp、WeChat、FaceTime維繫，就算是家人也是上網才見。其實面對面跟FaceTime不同，見面能感受到那種聊天的快樂。」

為高峰會擔任嘉賓主持的他事前沒有作任何準備，並笑言擔心教壞別人。「我教小朋友的方法跟一般人有別，不是很『大眾』的事。香港的小朋友競爭很大，未出生已經排幼稚園、小學、中學、大學……都安排好了，還有課後活動、補習、考試班。但我覺得小朋友的性格是否適合呢？」

作為兩子之父，他希望兒子有一個快樂童年。「我在較窮困的家庭中長大，讀傳統學校。我覺得有很多知識讀完是沒用，大家出來工作後仍然會使用Sine、Cosine、Tangent嗎？如果我將時間用於學習一些喜歡的興趣，可能我已經變成了那方面的專家。」他很想兒子能告知他喜歡甚麼，並學得專一點，「喜歡便不會浪費時間，才會好好享受那段時間。」

兒童壓力源自家長

長期積壓的兒童會影響成長，黎諾懿指很多小朋友的壓力是源自於家長。「家長為他們安排好一切，也可能受身邊人影響，覺得不學便輸。我認為家長要先停一停，想想究竟小朋友是否真的喜歡。基本知識可以慢慢學，像我的兒子至今寫的字仍亂七八糟，但我們完全沒有罵他，因為我覺得他自然地會學懂。」

他努力賺錢為讓兒子就讀國際學校︰「我聽說一些傳統學校認為鋼琴不算是一種技能，已經成為了必修科！如果小朋友對音樂零天份，那你強迫他是沒意思的。游泳、單車等是求生技能，我覺得小朋友學懂便好，都要視乎有沒有天份學下去。」

兩兄弟在家中常一起玩

正向的心理健康是從家長開始，黎諾懿指兩夫妻不可以經常在子女面前爭吵。「即使要吵㗎也要躲起來吵，不要令子女感到有壓力。」

他每天都會花時間聆聽兒子們的想法，讓他們跟父母分享所見所聞。「每天傾談15分鐘也好。用餐時我會要求大家放下電話，關心他們，令他們不要害怕跟父母分享。家長是一面鏡子，子女會學習其習慣和做法。」對於處理小朋友的情緒，他覺得首先要處理父母的情緒。「小朋友扭計，家長需要先讓他冷靜，了解發生甚麼事，再跟他傾談，要讓他知道發脾氣是不能解決事情，再慢慢引導他去正面的思考。」

他與太太各自分工育兒，「不會多管太太的教育，當然大方向是一致的，但細節上就不會參與，讓她發揮。我們都想兒子們快樂成長，培養一種專門且獨有的技能，即使那技能賺不到錢也沒所謂，最重要是他喜歡，那便會花時間去鑽研。」

「小春雞」黎峰睿喜歡滑雪。

7歲的小春雞喜歡鋼琴和滑雪，他覺得兩歲的小冬牛喜歡跳舞、數字、英文字母，「會再多觀察，每個小朋友都有其獨特性。作為家長，也是最親的那位，應該要因材施教，這是我的教育。」至於會否送兒子出國升學，他說︰「如果讓兒子去外國讀書，我希望他們能在當地學習別人的文化。如果兒子不適合留學，其實香港也有很多好學校，或是讓他們選擇喜歡的地方去遊學也好，我認為要讓小朋友多見世面。」

開放選擇權着重創意

小朋友是一張白紙，黎諾懿不會勉強他們明白成人的思想。「與其想小朋友像自己，不如退後幾步讓他自由發揮。要教導他們分辨是非黑白，看世界的真實與虛假，訓練批判性。」

面對AI年代，他深信很多事都會被AI取代，因此認為創意很重要。「除非小朋友有意成為醫生等專業人士，那真的需要努力讀書，背誦很多專有名詞。不然，我覺得人腦是不會被電腦取代，那是因為人有創意，思考模式亦會不斷轉變，所以我希望兒子是求變、多變，而非死讀書。」

父子檔拍攝《爸知弊！你嚟峴港湊吖》。

長子開始有個人思想的人，黎諾懿會在很多事情上讓他有選擇權。「去旅行會問他想爸爸帶他到哪裏去，叫他上網看看自己想去的地方。當他有興趣打鼓，我會問正在學習彈琴的他有沒有時間再學，不要將整套鼓放在家中擺放，他是有選擇權，但他一旦選擇了就要去實行，所以需要想清楚。」

韓國女團BLACKPINK成員Jennie的說話令黎諾懿很深刻，「她說過很慶幸年少時所有事都能自行選擇，正因為父母讓她選擇，才可以令自己的眼光更闊。我不想兒子永遠只懂得遵從別人，世界很大，是可以選擇的。知識只能讓你豐富自己的人生閱歷，最終點就是去學習做人。」

場地︰Wellness Hub 身心形造所

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