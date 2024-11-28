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結業潮︱老牌龍堡酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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龍堡酒家觀塘店12.1結業。

【龍堡酒家/結業潮/周潤發】有逾60年歷史的連鎖老牌龍堡酒家，經常在TVB賣廣告而為人熟悉。隨著港人喜歡北上消費，香港飲食業生意大受影響，曾推出$10鹽焗雞救亡的龍堡酒家，觀塘分店無奈宣佈結業，門外貼出的通告導出不少食肆老闆的心聲，用字極慘情，完全感受到東主的無奈！

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結業潮︱龍堡酒家開業遇上爆發疫情

有網民在「全港店舖結業消息關注組」上載龍堡酒家觀塘分店於本月24日在門外貼出的通告，「本店開業至今、走過重重逆境，艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫，無奈決定本月十二月一日（星期日)結業，在此感謝各位賓客多年惠顧支持。」經營五載，龍堡酒家觀塘店應一開張就遇上疫情，惟戰勝疫情後又受北上潮影響，生意未見好轉。

龍堡酒家在港有逾60年歷史，經常在TVB賣廣告，招牌菜有龍蝦、乳鴿、燒鵝及鹽焗雞等，早前曾推出$10/隻鹽焗雞、$5/半隻鹽焗雞救亡，為食客帶來優惠。

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結業潮︱龍堡酒家餘下4分店

現在龍堡酒家在港餘下4分店，包括深水埗總店、宋皇臺店、葵芳店及葵涌恆景店。

網民都留言指：「晚市冇客，婚宴又冇客，真係做條毛。」、有人讚東主中文好「中文用語好好，未被污染。」

結業潮︱龍堡酒家多名人幫襯

早年位於九龍城的龍堡酒家吸引藝人周潤發、曾華倩及安德尊等光顧，2011年因業主收樓，令九龍城分店結業，當時東主在酒樓門外寫「血書」控訴地產霸權，相隔13年後，龍堡酒家再度寫出悲情結業通告，實在令人唏噓！

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