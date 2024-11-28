  • 21°C
香港時間：20241128日 (四) 16:31

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

敲詐酒店｜21歲大學生散盡學費旅行　隨身帶死曱甴避孕套敲詐63間酒店

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

21歲大學生散盡學費旅遊，隨身帶死曱甴避孕套，敲詐63間酒店騙逾4萬蚊。

【旅遊／酒店／敲詐／衛生】内地一名21歲男子為了旅行，隨身携帶死曱甴、避孕套等物品，10個月住380間酒店，成功敲詐勒索63間酒店，涉案金額超過3.8萬人民幣（約4萬港元）。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

敲詐酒店｜大學生旅遊隨身帶死曱甴、避孕套

綜合内地媒體報道，8月8日，浙江台州某連鎖酒店的經理報案稱，一名江姓男子因住宿衛生問題敲詐酒店400元（約430港元）。經初步偵查，警方在臨海市某酒店拘捕江姓疑犯，當場從他的隨身物品中搜出23個紙團，並發現紙團內包裹了死曱甴、蟬、頭髮絲，以及使用過的避孕套等物品。

經調查發現，疑犯自2023年11月以來，住宿紀錄達380多條，而近一年還有多筆來自各地酒店的可疑進賬，均備注有退款、補差價的字樣。

敲詐酒店｜共敲詐63間酒店涉案金額達3.8萬

警方通過實地走訪和電話溝通等方式，聯繫了上海、河南、江蘇等5省20多個地區的酒店，逐一取證核實，疑犯最終如實交代了63宗敲詐勒索酒店的情況，涉案金額達38,000餘元。

點擊圖片放大
+6
+5

案情指，疑犯江某今年21歲，去年9月隱瞞家人沒有去大學報到，反而用學費四處遊玩。到學費快用完時，江某為了繼續旅遊生活，竟通過放大酒店問題，或將隨身攜帶的昆蟲、毛髮放在酒店房間等手段，對多間酒店敲詐勒索。不過，大多數酒店為了息事寧人，均滿足其退房費、補交通費等要求。

目前，江某已被移送浙江臨海市人民檢察院審查起訴。

酒店衛生｜酒店房間5大污糟位

美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經揭發五星級酒店在旅客退房後，沒有更換床單，但其實除了床單外，酒店房間還有其他衛生黑點。

點擊圖片放大
+11
+10

——

相關報道：

網絡熱話｜內地女遊港住酒店半夜枕頭底驚現針頭　慘被拮傷惹HIV恐慌酒店事後咁回應

外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨　醫生公開入住酒店衛生貼士

酒店衛生｜夫妻旅行住平價酒店　私密處痕爆驚見小蟲亂竄揭酒店1用品出事

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
13:17 2024/07/03
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
【住不安心】內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店　投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議
17:59 2023/10/16
【住不安心】內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店　投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議
【酒店衛生】訂五星級酒店3間房2間有曱甴　冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理
14:20 2023/10/01
【酒店衛生】訂五星級酒店3間房2間有曱甴　冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理

你可能感興趣

網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
13:17 2024/07/03
網絡熱話｜内地女住香港酒店著即棄拖鞋滑倒跌崩牙　流血不止怒批職員太冷漠
【住不安心】內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店　投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議
17:59 2023/10/16
【住不安心】內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店　投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議
【酒店衛生】訂五星級酒店3間房2間有曱甴　冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理
14:20 2023/10/01
【酒店衛生】訂五星級酒店3間房2間有曱甴　冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理
健康問題 健康養生 網絡熱話 酒店 罪案

最高瀏覽

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌