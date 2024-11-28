敲詐酒店｜21歲大學生散盡學費旅行　隨身帶死曱甴避孕套敲詐63間酒店

▲ 21歲大學生散盡學費旅遊，隨身帶死曱甴避孕套，敲詐63間酒店騙逾4萬蚊。

【旅遊／酒店／敲詐／衛生】内地一名21歲男子為了旅行，隨身携帶死曱甴、避孕套等物品，10個月住380間酒店，成功敲詐勒索63間酒店，涉案金額超過3.8萬人民幣（約4萬港元）。

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敲詐酒店｜大學生旅遊隨身帶死曱甴、避孕套

綜合内地媒體報道，8月8日，浙江台州某連鎖酒店的經理報案稱，一名江姓男子因住宿衛生問題敲詐酒店400元（約430港元）。經初步偵查，警方在臨海市某酒店拘捕江姓疑犯，當場從他的隨身物品中搜出23個紙團，並發現紙團內包裹了死曱甴、蟬、頭髮絲，以及使用過的避孕套等物品。

經調查發現，疑犯自2023年11月以來，住宿紀錄達380多條，而近一年還有多筆來自各地酒店的可疑進賬，均備注有退款、補差價的字樣。

敲詐酒店｜共敲詐63間酒店涉案金額達3.8萬

警方通過實地走訪和電話溝通等方式，聯繫了上海、河南、江蘇等5省20多個地區的酒店，逐一取證核實，疑犯最終如實交代了63宗敲詐勒索酒店的情況，涉案金額達38,000餘元。

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案情指，疑犯江某今年21歲，去年9月隱瞞家人沒有去大學報到，反而用學費四處遊玩。到學費快用完時，江某為了繼續旅遊生活，竟通過放大酒店問題，或將隨身攜帶的昆蟲、毛髮放在酒店房間等手段，對多間酒店敲詐勒索。不過，大多數酒店為了息事寧人，均滿足其退房費、補交通費等要求。

目前，江某已被移送浙江臨海市人民檢察院審查起訴。

酒店衛生｜酒店房間5大污糟位

美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經揭發五星級酒店在旅客退房後，沒有更換床單，但其實除了床單外，酒店房間還有其他衛生黑點。

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