行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起

▲ 尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉，大中細尺寸名牌行李箱最平$199起。

【行李箱/開倉/名牌/波鞋/運動鞋】聖誕、新年長假期快到，不少人都會計劃全家總動員去旅行，有意入手行李箱的朋友就要留意，尖沙咀海港城一連6日舉行名牌戶外服飾用品及時裝開倉，人氣品牌行李箱減價特賣，大中細尺寸都有，最平$199起，28吋行李箱亦只需$349起，即睇優惠詳情！

▲ 尖沙咀海港城名牌戶外服飾用品及時裝開倉

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行李箱開倉｜名牌行李箱$199起

尖沙咀海港城由11月27日至12月2日舉行名牌戶外服飾用品及時裝開倉，優惠品牌包括adidas、Nike、Columbia、Timberland、Champion、Marc Jacobs、sacai、VETEMENTS等等。當中必搶Travel Plus行李箱，尺寸有齊20吋、24吋、28吋，最平只需$199，28吋行李箱亦減至$349。

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行李箱開倉｜戶外服飾用品大減價

冬天去旅行或進行戶外活動，當然要著夠保暖衣物，山系名牌Black Diamond開倉，精選防水外套、全場保暖外套$699、Gore-Tex防水外套$999、男女裝T-shirt低至$299/2件、行山長短褲買二送一、精選行山鞋低至$299。場內更有不少優惠，購物即送$100現金券、滿$2000送現金券及營燈。

點擊下圖看精選戶外服飾及運動用品：

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此外，Timberland貨品全場4折，多款鞋履、外套、恤衫、T-shirt大減價，亦有多款Granite Gear、Wenger等背囊低至$158。

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行李箱開倉｜名牌時裝鞋履低至4折

名牌時裝特賣亦低至4折，品牌包括WE11DONE、DSQUARED2、13DE MARZO、MOSCHINO等。更有多款袋款供選購，Marc Jacobs尼龍系列$1299起、銀包/咭片套$499起，買第二件減$200、A.P.C.帆布袋系列$599起、Karl Lagerfeld背囊Tote Bag $699起。

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行李箱開倉｜尖沙咀海港城開倉詳情

日期：2024年11月27日至12月2日

時間：11:00am - 9:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 （尖沙咀站A出口）

5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon（TST Exit A1）

詳情：尖沙咀海港城Facebook專頁

▲ 尖沙咀海港城名牌戶外服飾用品及時裝開倉精選商品

▲ 尖沙咀海港城名牌戶外服飾用品及時裝開倉精選商品

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