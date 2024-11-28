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心理健康︱「最美魚販」女星受閨密邀遊柬埔寨險遭騙去KK園　心寒揭恐怖內幕：她專門誘拐女生朋友

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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「最美魚販」女星受閨密邀遊柬埔寨險遭騙去KK園　心寒揭恐怖內幕：她專門誘拐女生朋友

【KK園／詐騙／柬埔寨／劉心語】人心險惡！近日，有「最美魚販」之稱的台灣女星劉心語爆料，自己早前險遭閨蜜騙去詐騙集團KK園區；她事後更得知對方甚至是「誘拐」慣犯，感到心寒，藉此提醒網民「要保護好自己」。

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33歲台灣女星劉心語，曾任職護士，因在市場穿細肩帶背心幫爸媽殺魚的照片在網上爆紅，而被網民封為「最美魚販」。之後她參加《全明星運動會4》，再因甜美清純形象至今累積了不少粉絲。

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不過，劉心語11月26日在Facebook專頁發文曝光一則驚險遭遇。她表示，之前有個女生朋友約她去日本，稱是「兩個人的閨蜜之旅」；但隔了一週，對方卻改說要去柬埔寨：

我覺得很奇怪，怎麼去那邊閨蜜之旅，我也並不想去那邊玩就拒絕她！結果對方直接惱羞成怒把我封鎖！到底為什麼要那麼氣！？

劉心語稱，她到後來才知道，這名「閨蜜」是用這種套路，專門誘拐女生朋友去「那個地方」（KK園），「一下飛機護照會被收走，會發生很多很可怕的事！」。

而劉心語之後更新帖文，坦言沒辦法公佈對方身份，畢竟沒有實際被騙證據和經歷。她表示，只是希望透過這件事的分享，提醒大家小心保護自己，時時刻刻保護自身安全；更不要因對方是親近的朋友就掉以輕心：

各位保護好自己呀！即便是友好關係也要有自己的批判性思考能力！

網民：柬埔寨聽起來就很恐怖

帖文引來一衆網民留言熱議，直呼：「太可怕了！」、「還好聰明避開了！」。

也有人提醒，所謂的「閨蜜」很有可能就是詐騙集團；對此，劉心語回應「她是檯面上的人！」直呼自己對柬埔寨實在沒興趣，沒去成真的是萬幸。

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同場加映：經歷巨大威脅事件可能引發PTSD

目擊嚴重事故，即使自身並未直接受傷都可能引發急性壓力反應，甚至再演變為創傷後遺症（PTSD, Post-traumatic Stress Disorder）。據青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。

創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。可引發創傷後壓力症風險因素如下：

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