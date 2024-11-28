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影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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【洪金寶／蔡瀾／林敏驄／糖尿病】72歲影壇「大哥大」洪金寶，與83歲資深美食家蔡瀾早前於一個飯局上罕見同框，儘管2人身體狀況已大不如前，不過卻無阻對美食的追求，大嘆魚生、海膽及蛇羹等美食。有份在場的林敏驄更不時開「大哥大」玩笑。

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Sick問識答
Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

林敏驄早前在抖音上載聚會片段，只見一頭白髮兼身穿白色長袖衫的洪金寶，當時上身正圍著一條格仔狀的疑似口水肩物體，低頭密密食枱上美食，包括魚生、海膽，並對著鏡頭大讚：「正！Very正！」期間，洪金寶又對著鏡頭做著伸俐的趣怪表情，心情看似相當不錯。不過，當鬼馬的林敏驄邀請他唱歌時，洪金寶聞言，即用沙啞聲線「耍手兼擰頭」，並指「冇聲喇而家」。

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不過，林敏驄卻未肯放過「大哥大」，繼續表示「鹹濕歌唔使聲㗎，唱唔唱鹹濕歌？Auntie畀唔畀呀？」，而坐在洪身旁的高麗虹聞言則笑了笑，並著林「食嘢食嘢」敷衍過去。之後，林敏驄又將鏡頭放向蔡瀾，蔡瀾則大讚食物相當美味。

糖尿病困身與輪椅為伴

事實上，洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力已大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。過去，他接受訪問時亦透露為了健康，戒食澱粉質多年，「現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」；而太太高麗虹亦不准他亂吃東西，已三年沒吃過餐蛋麵，笑言現在早晚吃青瓜，下午吃番茄，血糖雖正常，但腦海中無時無刻均只想到吃。他又指現在眼力不好，除了看馬經，看劇本已困難。

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同場加映: 糖尿病｜5大糖尿病症狀

本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

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糖尿病｜糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致心嚴重病變

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病患者死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患上腎病、慢性疾病的風險亦較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。

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