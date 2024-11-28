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遊日注意｜福岡機場上調旅客服務費　加價近2.6倍即睇生效日

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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福岡國際機場公司（FIAC）宣布，明年3月30日起將首次調高國際線旅客機場設施使用費，加價幅度近2.6倍，配合機場擴建及改造工程。（網上圖片）

【日本旅遊/日本機票】明年準備出遊日本九州一帶的旅客注意，近日福岡國際機場公司（FIAC）宣布，明年3月30日起將首次調高國際線旅客機場設施使用費，加價幅度近2.6倍，與東京羽田及成田機場睇齊。

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日本旅遊｜福岡機場上調旅客服務費

為配合福岡國際機場擴建及改造工程於明年3月底完工，福岡國際機場公司（FIAC）宣布將於明年3月30日起，自1999年5月設國際線服務以來首次調高國際線旅客機場設施服務費，12歲以上成人由目前980日元（約50港元）加價近2.6倍至2530日元（約127港元）、2至11歲的兒童由目前490日元（約25港元）升至1260日元（約63港元），加價後將與東京羽田及成田機場看齊。

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日本旅遊｜轉機將徵收費用

此外，福岡機場亦向轉機旅客徵收費用，成人轉機費用為1260日元（約63港元），兒童則630日元（約32港元）。至於內陸線的乘客則不受是次加價影響。國土交通省於上周五（11月22日）批准加價申請，設施使用費將與機票費和燃油附加費一起計算在票價之中，以目前福岡國際機場每年國際旅客達800萬人次計算，料今次加價後收入有望增加約50億日元（約2.5億港元）。

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