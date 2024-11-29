報告-【TOPick好物試用】DECLARÉ多元緊緻煥膚精華

試用專員: Choy Suet Kuen

感謝TOPick揀選本人為今次DECLARÉ 好物試用分享。作為一位擁有兩名孩子的母親及醫護人員，因為工作關係要輪班工作，日夜顛倒，休息時間不足，放工放假的日子更要兼上母親的職責，生活節奏緊迫，幾乎每天面對種種壓力和疲勞，都對身體肌膚造成影響。肌膚老化、乾燥暗啞，休息度不足引致肌膚浮腫、欠缺彈性。

幸好試用了DECLARÉ 多元緊緻煥膚精華兩個星期後，首先感覺肌膚彈性提升了不少。因為產品含有透明質酸和肽類，可以促進膠原蛋白生成，改善肌膚彈性，減少細紋，更加可以為肌膚補水鎖水，令我返完通宵後肌膚亦能維持飲飽水、脹卜卜的情況。

另外，DECLARÉ 多元緊緻煥膚精華含有的維他命C可以提供抗氧化，增加肌膚的光澤，對抗黑色素，令我日夜顛倒後的暗啞肌膚提升亮澤。另外，亦含有植物提取物和氨基酸，可以減低肌膚抗炎效果，增強肌膚的抗禦力又可以重增強肌膚的柔軟度和彈性，使肌膚變得更加緊致，重建輪廓。

一支DECLARÉ多元緊緻煥膚精華就有齊多種功效，幫助我在繁忙的日常生活中節省時間，迅速令肌膚補水明亮，持續使用能夠改善肌膚整體的滋潤質感，減少細紋及改善肌膚緊致度，使我看起來變得更年輕、更有活力。

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試用專員: Lau Mun Yee Vivian

好開心可以試用 Declare Multi Lift Serum。

踏入11月，天氣開始轉季，皮膚明顯乾燥起來，出現細紋，收到這精華素，急不及待，希望可以幫助改善細紋。

精華素質地是比較稠身，有微香，塗上面感覺是潤潤滑滑的，輕輕按摩後都被皮膚吸收了，感覺都舒服，不會太黏立，用了2星期左右，細紋情況都有改善，最重要是沒有敏感情況出現，有皮膚敏感的朋友，都值得一試。

多謝TOPick介紹及給予試用，希望下次再有機會試用其他產品。

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試用專員: Lui Oi Lun

我最近試用了DECLARÉ的多元緊緻煥膚精華，感覺非常不錯。這款精華質地輕盈，迅速被肌膚吸收，使用後皮膚感覺柔滑且有光澤。它含有長葉車前和海洋膠原蛋白，能有效重建肌膚組織彈性，延緩衰老，減退皺紋及細紋，四季皆宜，持續打造立體輪廓和無痕美肌，讓每吋肌膚煥發青春光彩。使用了一周後，我明顯感受到肌膚變得更加緊緻，細紋也有所減少。整體來說，這款精華非常適合需要提升肌膚緊緻感和光澤的人士，值得推薦！

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試用專員: Tang Yee Man

今次非常榮幸可以試用DECLARÉ多元緊緻煥膚精華，讓我由包裝說起。這款煥膚精華的包裝名貴，仲有標示產品功效及有效日期，可以放心使用。此產品蘊含海洋膠原蛋白，高效重組肌底結構及彈性，擊淡皺紋後再帶出緊實肌膚，重塑輪廓。而且吸管設計，使用時衛生方便。我用滴管將精華液擠在手上，塗抹於面及頸部，感覺滋潤，又唔會覺得油膩。用左10天，感覺皮膚緊緻亮澤，會堅持繼續使用!

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試用專員: Lin Chunhua

好驚喜被TOPick 挑中我試用DECLARÉ多元緊致煥膚精華貨裝！瓶子很有質感，是小燈泡的造型，有種化學實驗室研發配方的感覺！不過走的是清新植物路線，蘊含海洋膠原蛋白，高效重組肌底結構及彈性，擊淡皺紋後再帶出緊實肌膚，重塑輪廓，讓肌膚看起來年輕數倍。質地是半透明雞蛋清的凝露質地，塗上臉吸收很快，味道也很soothing。雖然不是猛藥，但效果是有的，感覺皮膚細膩了一點，疲倦感減退了一點。

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試用專員: Li Yee Man

很喜歡Declare 的精華的質地， 非常容易吸收，特別喺香港咁潮濕嘅天氣，用咗都唔會覺得黐立立。特別係覺得呢個產品能夠改善到皮膚嘅乾紋情況， 可以睇到測試手上面嘅乾紋其中一個部位搽咗精華之後就能夠撫平。 皮膚睇落更有光澤同埋唔會滿面油脂， 繼續長用應該有更緊致嘅效果！

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試用專員: Serah Cheung

我試用了DECLARÉ多元緊緻煥膚精華，它蘊含海洋膠原蛋白及長葉車前等活性成分，高效重組肌底結構及彈性，能把每吋肌膚逐點緊連提拉，逐漸幫我打造立體輪廓，擊淡皺紋緊緻肌膚，讓我肌膚看起來更年輕！我用了DECLARÉ多元緊緻煥膚精華後皮膚保濕度明顯提升💕，因我本身都屬於比較偏乾膚質，對於並非主打保濕的產品，我期待保濕度會有驚喜🤭。它能有效幫我抗皺減淡幼紋，我相信持續使用，會有明顯嘅效果🫡。它質感輕盈迅速滲透肌膚，非常清爽！它容易推開兼好快被皮膚吸收，我用後皮膚完全無負擔。

DECLARÉ多元緊緻煥膚精華有科研測試最適合敏感膚質人士使用嘅配方，連我敏感性皮膚都放心使用❤️。我相信它多元緊緻煥膚效果明顯可靠🙌🏻，極度推薦敏感人士使用嘅精華💕。

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試用專員: Cheng Fung Ying

我用了DECLARÉ多元緊緻煥膚精華兩個星期, 原本皮膚容易泛紅及出粉刺嘅我，感覺用了它肌膚保持水潤、緊緻和光滑，敏感泛紅嘅情況都減少左。在彈性和細紋減少方面有明顯改善。我好滿意這護膚效果。

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試用專員: kong kwok ho

我試用了Declare多元緊緻煥膚精後感覺膚色均勻及淡化色斑了，之前不均勻膚色明亮均勻了。有抗氧化作用含有抗氧化成分，能抵抗自由基的損害，延緩衰老過程。舒緩肌膚，減少紅腫。因為我皮膚比較敏感，所以Declare 能改善我敏感肌膚，適合各種人仕使用，整體來說我比8O分，水潤又美白

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試用專員:Cheung Mei Li Millie

經過1個月每天早晚使用，jawline 同 chin 都firm 咗拉尖咗，uplifting 效果明顯和卓越，淡淡的花香味使疲憊一天精神為之一振，快吸收唔黏立非常好用。

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試用專員: chong siu ying

用了Declare多元緊緻煥膚精華感覺肌膚光滑和細緻。緊緻效果也很好，因為含活性成分促進膠原蛋白的生成，幫助緊緻肌膚，減少了鬆弛現象。改善細紋和皺紋出現，肌膚看起來更加年輕。保濕效果良好，皮膚不再乾燥。重點是保濕及抗皺紋的功能很好

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試用專員: Lam Suet Kwan

我打開後發現DECLARÉ多元緊緻煥膚精華一瓶份量幾大，感覺可以用幾耐，質地透明清爽，不黏稠，平時我的皮膚比較敏感，塗上過份刺激滋潤的產品就會產生油粒，但這款產品就沒有這種情況，我會把精華塗在臉和頸上，使用時感覺皮膚很快就能夠吸收，使用期間肌膚多了彈性和光澤，亦有保濕鎖水效果，相信長久使用下去能有助減退幼紋。

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試用專員: Ng Tsz Wai

DECLARÉ多元緊緻煥膚精華標榜有專利SRC-ComplexTM 舒緩抗敏配方，不含致敏香味。打開包裝可以看到小燈泡設計，感覺高級。使用時質感舒適，容易吸收。使用數天後，明顯感覺毛孔更細緻，而且保濕度高，大大減低出油問題，保持一整天也沒有問題。

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試用專員:Kan Ka Wai

多謝貴公司抽中我，已經收到產品。

用咗幾晚，皮膚真係水潤咗又白滑咗！咁啱呢幾日天氣開始凍，秋冬嘅時候，皮膚特別容易乾燥過敏，用完佢，明顯冇咁dry，皮膚都有彈性光澤。而且我本身皮膚好易過敏泛紅，好彩用佢唔會有呢個問題，啱晒我膚質。我會keep住早晚用，努力增加自己膠原蛋白，減淡皺紋細紋！期待效果！

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試用專員: Kan Sze Man

我感覺到很適合我，重點是：

Serum+沒有黏稠的感覺，反而很清爽，很適合轉季而又維持30度以上高溫時的天氣使用。也沒有像法國香水很濃烈的味道，反而很清香像桂花糕。我皮膚是屬於偏乾及TZone位夏天混合性，乾到不斷出油。沒有怎樣買精華素來用，是買即棄面膜來用，比較便宜及不怕過期，比較隨心。現在終於得到一支免費的精華素，真的感恩。這支精華素是針對年齡去改善皮膚，也是重點想換領的原因。首次接觸到瑞士產品，從來是用日本、韓國、英國、Mascara用Chanel 因為是眼睛部位。相信用完這支declare 後，我會多些留意下瑞士的產品。

如有這支serum可以大size 一些便更好。

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試用專員: Ng Fung Ming

收到精華液後，剛剛天氣轉涼變乾燥，馬上試用，產品帶點微香，吸收好快，潤澤皮膚之外，不會有油膩感，會繼續試用1個月，看看緊緻效果如何!

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試用專員: Wong Ka Lai

瑞士DECLARÉ 皇牌精華「黃燈泡」用後感：

用完瑞士DECLARÉ「黃燈泡」精華，真係有唔同！呢支精華專門針對25+ 嘅肌膚需要，用咗之後，肌膚緊緻咗唔少，仲有提升面部輪廓嘅效果。質地好吸收，唔會油膩膩，四季都適用。最開心嘅係細紋同色斑都淡咗，整個人看上去精神好多。而且敏感肌都可以用，真係推介！

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試用專員:Cheung Hoi Ching

用左DECLARÉ多元緊緻煥膚精華一個星期，皮膚白滑左，淡斑細紋功效明顯。精華質地好薄，唔會有黏笠感覺，而且保濕能力強，朝早搽完到收工返屋企都仲keep到保濕。我通常搽完臉會將剩餘嘅精華搽埋手背，本身我隻手比較乾，所以精華嘅功效更加顯注。另外，我比較鍾意DECLARÉ唔會好重香料味，感覺自然。

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試用專員: Leung Man Nga

試用過 DECLARÉ 多元緊緻煥膚精華後，首先就係感覺到佢好滋潤而又唔會黏笠笠，搽喺肌膚上唔會感覺到油膩，而係會感覺到一種清爽嘅感覺，產品嘅瓶子設計好方便使用亦都好有科技感，外表仲好靚，擺响我既梳妝檯好似一件藝術品咁樣。用咗大概一星期，感覺臉部肌膚明顯地更加緊緻而又嬌嫩，更重要嘅係我一啲細紋淡化咗好多，個人睇起上嚟好似年青咗十年八年咁樣好開心。再一次感謝 TOPick 市務部讓我嘗試到咁好用的產品。