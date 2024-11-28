吳謹言懷孕｜吳謹言超大巨肚最新狀況曝光　洪堯拖實太太寸步不離保護巨肚

▲ 吳謹言佗住巨肚繼續開工。

【吳謹言懷孕】內地當紅女星吳謹言與男星洪堯結婚後，肚子日溢變大，雖然一直引來諸多的流言蜚語，但她沒有神隱，而是挺著巨肚、積極地投入拍劇及宣傳的工作。日前，夫妻兩人被拍到拖手逛街的溫馨畫面，期間洪堯更輕掃太太的背部，顯得極之呵護。

最新影片推介︰

吳謹言懷孕｜吳謹言低調打扮仍難掩巨肚

根據網上流傳的影片開首可見，吳謹言與丈夫洪堯及一班友人疑似身處停車場的位置，洪堯一身全黑的打扮在旁傾電話，而吳謹言則頭戴白色冷帽及白色的大褸，她更不時戴上黑色口罩或黑超眼鏡，作風低調，但儘管如此仍難掩她隆起的巨大肚子。

除了丈夫洪堯外，當時同行還有其他的友伴，期間吳謹言與友人們言談甚歡，其中一位興之所至更把手搭在她的肩膀上，然後親吻了她一下，氣氛融洽。

吳謹言懷孕｜洪堯拖實吳謹言逛街

影片及後拍到夫妻兩人移師到商場內逛街，期間洪堯細心保護懷有身孕的太太，他們來到一間售賣衣飾的商店，洪堯會輕輕撫掃太太的背部讓她繼續往前行，走到人多的地方時，洪堯也會大方地拖實太太的手一起行，非常恩愛。

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吳謹言懷孕｜網友祝福早生貴子：期待吳謹言出山

對此，有網友表示兩人一白一黑的衣著顏色十分配襯，而一向觀眾緣甚好的吳謹言也獲得不少人的祝福，「只願謹言生個肥肥白白的小言。快快復出，期待她的回來！」、「要幸福！期待吳謹言新作品和再出山」、「這樣挺好的，工作生活兩不誤。」

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吳謹言懷孕｜吳謹言一直挺著巨肚投入工作

早年憑劇集《延禧攻略》的吳謹言，9月13日在微博官宣與同劇劇飾演王爺的男星洪堯結婚，當時吳謹言的肚子已有隆起的跡象，懷孕的傳聞甚囂塵上。

多月來，吳謹言一直挺著巨肚繼續工作，除了早前拍攝新劇《回來的她們》外，十月底時她更身穿高跟鞋現身《春花焰》的開播記者會，除了與同劇男星即場演出一段小戲碼外，她更拿起鞭子晃動身子用力表演，絲毫沒有因大肚子而有所避諱，獲網友大讚敬業樂業。

此外，一向對粉絲有求必應的她，其後更在粉絲送的極大Q版吳謹言氣球旁擺上不同的可愛表情，逗得大家樂呵呵，當時有網友直言「做吳謹言的粉絲挺幸福的。」

雖然對於懷孕的傳聞一直採取沉默的態度不作回應，但早前開始變得巨大的肚子也一直引起大眾的揣測，有人猜測應該快要臨盆了，亦有人認為她懷的是女兒。不管如何，相信大眾也十分期待吳謹言親口宣傳喜獲孩兒的一刻。

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