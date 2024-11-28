為善最樂｜健靈慈善基金捐出300萬港元予11間本地慈善團體　冀為大眾改善身心健康

▲ 健靈慈善基金舉行「維特健靈30周年慈善捐款儀式」，宣佈由11間慈善團體獲得所捐出的共300萬港元。

健靈慈善基金多年來一直透過經濟援助及捐贈維特健靈旗下健康產品回饋社會，希望人人「健康 ·喜悅 ·120歲」。日前，健靈慈善基金舉行「維特健靈30周年慈善捐款儀式」，宣佈由11間慈善團體獲得所捐出的共300萬港元。



健靈慈善基金宣佈，適逢維特健靈成立30周年，決定捐出共300萬元，希望社會大眾能夠關注及改善健康，並公開予全港慈善團體申請。有關申請反應非常熱烈，收到約40間慈善團體遞交計劃書。



經過評審委員會的嚴格甄選，健靈慈善基金最終選出11間慈善團體。除了現金捐助，健靈慈善基金亦會向慈善團體贊助維特健靈產品。獲贊助的計劃多元化，覆蓋不同社會服務範疇，包括關注青少年身心健康、為長者提供健康護理服務、提高鄉郊村民運動習慣，以及為照顧者提供專業治療活動等。



健靈慈善基金主席兼維特健靈董事長陳曦齡博士在「維特健靈30周年慈善捐款儀式」上表示：「健靈慈善基金自2008年成立以來，致力回饋社會，秉持著『健康 ·喜悅 ·120歲』的使命，希望每個人可以把健康掌握在自己手上。」

陳曦齡博士更即場承諾，將向11間慈善團體捐贈維特健靈產品，分別是能夠提升兒童專注力學習能力的「維特健靈專注高」，以及有助減輕壓力的「維特健靈寬欣」，希望為社會帶來更多正能量。

受惠慈善團體名單 (排名不分先後)

基督教家庭服務中心

基督教宣道會活石堂服務點

香港創科演藝教育協會

香港青桐路有限公司

韻律動力基金

博愛醫院

肺積塵互助會

長者安居協會

SCMP Charities Limited

西貢區社區中心

香港小童群益會

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5