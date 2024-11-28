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湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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湯洛雯缺席「2Line黨」聚會引大肚猜測。

【湯洛雯 / 靚湯 / 馬國明】湯洛雯與馬國明在去年結婚，婚後一直十分恩愛，靚湯更不時在社交平台上載夫妻生活照片放閃，而大家一直關心二人何時「成功造人」。

湯洛雯繼早前缺席《萬千星輝賀台慶2024》後，朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日，靚湯竟沒有現身，令人懷疑湯洛雯懷孕。

稱為「2Line黨」朱千雪岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻張嘉兒一直感情要好，一班好姊妹不時聚會，日前蔣家旻生日，朱千雪及岑杏賢為好姊妹慶生，蔣家旻在IG曬上載合照寫道：「Time really flies…Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」

因為張嘉兒因身在加拿大當地產經紀沒返港所以缺席，但令人奇怪卻是湯洛雯卻未有現身。但在上月，靚湯、朱千雪及蔣家旻有齊為岑杏賢慶祝生日。

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湯洛雯疑懷孕丨靚湯個多月未上載相片

其實早前湯洛雯未有出席《萬千星輝賀台慶2024》已令不少人好奇，加上她一直活躍於社交平台的她，卻自上月在IG上載在10月初和馬明去濟州旅行的相片及影片後，未有再上載自己新相，只在IG story發短片，但只騷出自己的手。

而早前黃翠如在IG宣布懷孕，湯洛雯留言祝賀，蕭正楠卻回覆：「隨時叫馬明搵我！」而靚湯沒回答，馬國明的留言後來更被刪除，令網上不少人猜測湯洛雯懷孕，不過馬國明及靚湯到今未有承認或否認。

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湯洛雯疑懷孕丨馬國明執拾雜物

其實在今年10月21日，馬國明於個人社交平台上載收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉，寫道：

正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！

馬國明有標註迷你倉公司，顯然廣告，但同時也引來網民猜測馬國明暗示「升呢」做爸爸，於是紛紛留意向他放上祝福。不過在同日，湯洛雯於馬國明帖文留言寫道：「真係引起咗無限想像同誤會」。不過到11月，再傳湯洛雯疑懷孕。

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