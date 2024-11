湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測

▲ 湯洛雯缺席「2Line黨」聚會引大肚猜測。

【湯洛雯 / 靚湯 / 馬國明】湯洛雯與馬國明在去年結婚,婚後一直十分恩愛,靚湯更不時在社交平台上載夫妻生活照片放閃,而大家一直關心二人何時「成功造人」。

湯洛雯繼早前缺席《萬千星輝賀台慶2024》後,朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日,靚湯竟沒有現身,令人懷疑湯洛雯懷孕。

稱為「2Line黨」朱千雪、岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻、張嘉兒一直感情要好,一班好姊妹不時聚會,日前蔣家旻生日,朱千雪及岑杏賢為好姊妹慶生,蔣家旻在IG曬上載合照寫道:「Time really flies…Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」

因為張嘉兒因身在加拿大當地產經紀沒返港所以缺席,但令人奇怪卻是湯洛雯卻未有現身。但在上月,靚湯、朱千雪及蔣家旻有齊為岑杏賢慶祝生日。

湯洛雯疑懷孕丨靚湯個多月未上載相片

其實早前湯洛雯未有出席《萬千星輝賀台慶2024》已令不少人好奇,加上她一直活躍於社交平台的她,卻自上月在IG上載在10月初和馬明去濟州旅行的相片及影片後,未有再上載自己新相,只在IG story發短片,但只騷出自己的手。

而早前黃翠如在IG宣布懷孕,湯洛雯留言祝賀,蕭正楠卻回覆:「隨時叫馬明搵我!」而靚湯沒回答,馬國明的留言後來更被刪除,令網上不少人猜測湯洛雯懷孕,不過馬國明及靚湯到今未有承認或否認。

湯洛雯疑懷孕丨馬國明執拾雜物

其實在今年10月21日,馬國明於個人社交平台上載收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉,寫道:

正所謂:「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫,最緊要學識「斷捨離」!早排搬屋好鬼忙,趁住「馬國明天放假」,等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉,為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間!千祈唔好俾空間限制你嘅想像!

馬國明有標註迷你倉公司,顯然廣告,但同時也引來網民猜測馬國明暗示「升呢」做爸爸,於是紛紛留意向他放上祝福。不過在同日,湯洛雯於馬國明帖文留言寫道:「真係引起咗無限想像同誤會」。不過到11月,再傳湯洛雯疑懷孕。

