永不放棄｜人到39歲慘遭裁員妻子同年患乳癌　前公司高層化身「街市王子」：勇敢生活！

▲ 人到39歲慘遭裁員，妻子同年患乳癌，前公司高層化身「街市王子」。

【乳癌／裁員／】生命處處有轉機！內地一名過去曾於知名媒體廣告公司任職總監的男子，3年前不幸被公司裁員，不久後妻子又因確診乳癌中晚期，需要接受治療而無奈離職，一家人生活頓時增添極大壓力。面對突如其來的重大打擊，他毅然決定轉變賽道，到市場賣「順德撈魚皮」，希望可以再一次改變人生。

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永不放棄｜工作17年突被裁員 妻子同年患癌陷財困

據《央視新聞》報道，廣東省廣州市男子譚家志，過去曾是媒體廣告公司的華南地區客服總監，2021年時部門因技術優化而裁撤，當年39歲的他亦不幸被辭退。更不幸的是，在他失業3個月前，妻子聶汶璽才剛被確診乳癌中晚期，需要辭去商業地產高管工作，專心接受治療。

夫妻雙雙失業，但家中仍有房貸、社保、夫婦二人需贍養的父母，以及2名尚在讀小學的孩子需要供養照料，儲蓄極速流失、壓力亦隨之大增。譚家志當時投出數百分履歷、薪資期望一降再降，但仍一直沒有消息，於是他開始另某出路，經過一輪考慮後，下了一個改變人生決定：

要找一份就算現在看起來不怎麼樣，但有機會「做大做強」的新工作。

他經過一番考察後，決定於菜市場租攤位，聯同合伙人杜少妍一同賣順德撈魚皮，兩人靠著花了許多心力研發出來的撈魚皮醬料，於街市漸漸站穩位置。

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永不放棄｜為自己定下10年期限 盼為家人創造更好生活

今年已經42歲的譚家志坦言，中年創業需要考慮的事很多，隨著年紀漸長可能體力已漸漸不如最初，因此無論開新店或是創造新產品，都需要三思而後行：「我估計在50歲之前我過有精力，但其實現在我只剩下幾年的時間。」上在高堂、下有幼小，他坦言自己需要在這10年間「拼一把」。惟妻子病情復發機率極高，曾向他透露，擔心自己無法見到子女長大成人。為此，譚家志希望自己可以再努力拼一拼，讓家人生活變得更好，財政無憂後，便可以有更多時間多陪伴家人。

如今譚家志的店舖運作良好，不久後便會再開新店，而他亦認為自己過去17年雖然工作安穩，但如今創業才是自己新的人生，同時亦希望自己的故事，可以為一些人帶來新的希望：

中年失業要經歷好多自我懷疑、自我否定，然後特別掙扎著重新開始，為了家庭在拼、但也拼出了一個不一樣的自己。

乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳癌｜常見乳癌治療

臨床腫瘤科專科潘智文醫生曾指出，乳癌治療主要是以混合性為主，許多時候醫生要視乎患者情況、風險、腫瘤屬性及期數去判斷採用那些治療。她指過去的開刀手術，以前通常是全乳切除，但現在乳房保存術已非常常見，病者可以只切部分乳房，還有是追蹤淋巴術（前哨淋巴手術），均可以令患者傷口減少。

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手術切除

化療

電療

標靶治療

免疫治療

荷爾蒙治療

潘智文醫生表示一至三期的乳癌，根治率其實可高達8至9成，因此呼籲年齡女士均需要留意身體變化，唯有預早發現預早診治，康復機會才會高。

資料來源：央視新聞

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