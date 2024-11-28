著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝

▲ 著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券，戲院更大派40000份M&M'S試食裝。（有關機構提供）

睇戲食爆谷是指定動作，換上M&M'S一樣樂趣無。M&M'S及英皇戲院聯手準備3項優惠，一眾M&M'S好友同戲迷都可以一邊食M&M'S一邊欣賞好戲連場！

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英皇戲院派4萬份M&M'S

優惠1：由即日起至12月26日，於指定零售商購買任何瑪氏朱古力產品（包括最少一包M&M'S）滿$88，以單一收據計算，上傳清晰收據相片、姓名、電話號碼及電郵地址到指定網頁，即可換領「英皇戲院電影電子禮券」1張，共送出600張，先到先得，送完即止。

優惠2：由即日至12月17日，在香港全綫英皇戲院票房現場購買任何戲票，即可免費獲得「M&M’S脆脆心朱古力（12克）試食裝」1包（共40,000份）。

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優惠3：於英皇戲院小食部購買任何爆谷產品，加購價值$30的M&M’S牛奶朱古力樽裝（90克）或花生朱古力樽裝（90克），即可免費獲得「英皇戲院電影禮券」1張，禮物數量有限，送完即止。

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