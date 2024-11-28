寫滿愛愛滿瀉︱女兒失去心愛寶物嚎哭　兩孩媽陪伴梳理情緒悟出育兒之道

▲ 王啟敏撰寫育兒交章《父母心．孩子情》。

【寫滿愛愛滿瀉】父母心．孩子情 王啟敏(跳樂劇團藝術總監及工程師)

「窩夫」的事件

我大女兒心心有一份「窩夫」玩具，是她的「寶物」。有一次在餐廳吃飯，心心正在玩那心愛的「窩夫」時，突然注意到座位後的一排木條，木條之間剛好有一個小拳頭大小的空隙。在小朋友與生俱來的好奇心驅使下，心心把她的小手伸進罅隙，而窩夫也成功地被她放進木條和牆壁之間的空位，再也拿不回來了。

陪伴還是控制

當心心發現不能拿回自己的「寶物」時，她立刻崩潰大哭，瞬間吸引到周圍的人注意。在旁人的目光和女兒的情緒夾擊下，我們嘗試安撫心心，可惜並不順利。就在我們準備制止心心哭喊時，我突然想起小時候母親默默地陪伴因考試失利而強忍淚水的自己，驚覺到母親應該在孩子傷心失意時守護他們。於是，我嘗試幫助心心梳理情緒。

可以難過嗎？

「媽媽知道你因為弄丟了心愛的『窩夫』而感到傷心難過，你可以盡情哭泣的。」開心時會笑，悲傷時哭泣，其實是人之常情。孩子語言能力有限，更難以有效的方式紓緩情緒。如果父母制止孩子哭喊，其實是在制止孩子表達情緒。久而久之，孩子只會學到壓抑自己，最終變成情感方面的木頭人。容許孩子表達情緒，正是處理情緒的第一步。

換位思考，同理孩子

「無論發生甚麽事，媽媽都會陪著你的。」在孩子眼中的大問題，在成年人眼中可能只是小事，但我們卻常常要求他們能夠好像大人般成熟面對。當孩子遇到不如意的事，有時只需要簡單的擁抱、陪伴，就足夠讓他們感到被愛了。其實，大人又何嘗不是這樣，只是人在長大的過程中學到所謂的「堅強」。就讓我們在孩子變得「堅強」之前，成為他們的後盾吧。

作孩子的「情緒教練」

在我們的引導和陪伴下，心心慢慢由嚎哭變為啜泣，也開始能夠簡單表達自己的失落。「『窩夫』不見了⋯⋯」「因為『窩夫』不見了，所以你感到傷心而哭泣，是嗎？」情緒是人類接觸外物時的即時反應，不能消除或制止，人們只能隱藏起來或壓抑自己。因此，最好的情緒教育其實是引導孩子理解及接納，讓他們明白自己為何會產生這樣的情緒，才能面對種種的挑戰。

▲ 跳樂劇團藝術總監及工程師王啟敏。(作者提供)

「先處理心情」

後來，在心心情緒穩定一點時，我們才教導她如何保管好自己的物件。即使「窩夫」事件已經過去了數個月，她仍不時提起這件「寶物」，仍會為此皺著眉頭。但慶幸她會記得學習到的功課而不只是當刻的情緒，而我們亦慶幸自己沒有責罵或勸阻心心。願各位父母都能夠冷靜地應對孩子的情緒，在陪伴和同理中看顧著他們的成長。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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