靚媽保養｜鍾嘉欣晒做Gym相操出川字肌　感慨女人40要勤運動：沒有病痛就是疼子女的方法

▲ 40歲鍾嘉欣近年愛上做Gym，成為弗爆靚媽一族！

【鍾嘉欣/娛圈靚媽】鍾嘉欣（Linda）於2015年下嫁脊醫男友Jeremy，這位三孩之母以家庭為重，惟喜愛唱歌的她將於內地舉行巡唱，近日更努力操肌務求以最佳狀態示人，日前鍾嘉欣於IG貼出做Gym照片。

身穿瑜伽褲及背心的她晒出纖腰，努力下更操出馬甲線，不少藝人如李亞男、楊茜堯、姚子羚也留言大讚，當中楊潮凱留言道：「狀態大勇。」

▲ 鍾嘉欣近日為內地巡唱練歌。（取自instagram）

星級靚媽｜身體強壯照顧仔女

鍾嘉欣接受TOPick訪問，她謂做運動純粹為健康著想，操出完美線條非其目標。嘉欣說：「身體健康是我們的財富，特別是生了三個小朋友之後，更加相信要身體強壯才有力氣去照顧兒女，運動真是『仙丹』來的，令你處理各方面的事情會更好，身體強壯，思想便會強壯，將來遇到任何事情可以平靜去處理。」

8月份時鍾嘉欣於廣州開騷，半年前她就開始積極做Gym，漸漸地愛上，她解釋：「我體會到愈來愈有力，整個人沒那麼疲累，見到成效之後，令我更加積極做gym。主要做一些負重運動，因為年紀漸大肌肉會流失，加上仔女都好重，我都要有力氣抱起他們。」

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星級靚媽｜女人40要勤運動

除了做gym外，為了提升心肺健康，鍾嘉欣近年愛上新興運動Pickleball（匹克球），她說：「香港未有地方玩這運動，如果有的話我即刻去打，在加拿大時我跟老公一齊打Pickleball，當中可以溝通兼一起玩，我們好開心。」

嘉欣更鼓勵大眾做運動，她說：「以前年輕只得20歲，不做運動也可以，但現在去到40歲，覺得真的要做運動啦，見到父母每日都做一些簡單運動，令自己無病無痛，這已是疼錫仔女的最佳方法。」

▲ Pickleball （匹克球）近年於外國爆紅。（取自Istock）

星級靚媽｜推介新興運動匹克球

Pickleball（匹克球）近年於外國爆紅，美國以及新加坡等地有不少人迷上這運動，匹克球更被《時代雜誌》封為「美國境內最具潛力運動」。

而Pickleball是結合羽毛球、網球與桌球特色的一種球類運動，球場如同羽毛球場的大小，球網就是網球網的高度，使用的球拍如加大版的兵乓波拍，可以單打，亦可以雙打，甚至可於羽球場內進行。

此外，打Pickleball受傷風險低，故可說是老少適宜，另外，透過深蹲以及擊球動作，可能以提升心肺健康，加強核心力量。

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