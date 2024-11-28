解決便秘｜每周排便少於3次=慢性便秘　中醫教推拿兩式+食療快速通便

▲ 每周排便少於3次等於慢性便秘，中醫教推拿兩式及食療快速通便。

【立即解決便秘/快速解便秘/便秘吃什麼】少孩子常常排便不順，原來孩子一星期只排便3次以下，排便困難，情況持續3個月以上，可稱為「慢性便秘」。中醫提議兩招推拿，以及一款抒緩便秘問題之食療，有助孩子便便「暢通」。

便秘解決｜每周排便少於3次=長期慢性便秘

長期慢性便秘的定義，就是每星期排便次數3次以下，大便難排，大便偏乾硬，色深啡至黑色，難以排出，甚至造成疼痛。這種便秘情況持續3個月以上，則稱為慢性便秘。

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便秘解決｜慢性便秘3大成因

1、 水分不足，腸道乾澀不潤，大便就難以排出。小朋友很容易出現腸乾澀的情況，源於每天飲水量不足，纖維不足，包括少菜少水果的習慣，小朋友不欲定時補充水分，影響大腸環境；另外，小朋友喜吃煎炸燥熱食物，會令到腸道水分揮發，變得乾燥，亦會增加便秘機會。

2、 失去動力，當腸道滋潤，但動力不足，亦難以令到大便順利通過長長的通道。小朋友精力旺盛，玩樂過盛，如去大型遊樂場玩一整天，或在郊外太陽暴曬下遊玩之久，令到身體過汗耗氣氣虛，就會造成一個好比「老人家無力排便」的現像，因而出現便秘。如果耗氣持續，又未及時補氣，就會變成慢性便秘。

3、 情緒與習慣。小朋友因為抗拒學校或街外廁所，有潔癖等等，都會影響排便習慣，當便意過去而未有去排便，久而久之就會養成便秘。另外，有便秘的小朋友，因為排便會造成肛門疼痛，甚至肛裂，帶鮮血的情況，亦會令到小朋友對排便產生恐懼和抗拒，形成便秘惡性循環。

如果持續不處理小朋友長期便秘的問題，腸臟功能變差，亦會影響消化吸收的能力，小朋友生長發育亦會受到拖累。

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便秘解決｜2歲童便秘半年 推拿治療改善

曾經有個2歲小朋友，到診看便秘問題。由於他們較預定時間早到診所，上一位患者未完成診症，故他們要在等候區等待。他們到達時，已聽到患兒哭聲高抗，原來患兒因便秘難排腹痛而哭，等候期間亦來回廁所2次，仍未能排出大便，患兒繼續哭鬧。

終於到患兒診症，筆者一觸及患兒腹部，正要檢查腹腔和腸臟情況，「砵----」的大便就應聲而下，流到患兒尿片中，家長曾多次撫摸患兒腹部亦未見此效果。

稍為處理後，可以正式看診，處理患兒長達半年的反覆慢性便秘問題。

進行小兒推拿治療一個月，患兒已無再經常腹痛哭鬧，大便頻率亦成功建立起。

便秘解決｜2招推拿穴位幫助排便

相信家長亦有聽過幫小朋友摩腹，揉肚等穴位，今次再介紹2個小兒推拿獨有的方法，家長在家中亦能幫小朋友做的，處理便秘的小兒推拿穴位。

1、 清大腸

位置︰左手食指橈側面，指根到指尖

操作︰由指根向指尖單方向，重而快推

次數︰可每日做一次，每次300下

功效︰清大腸有助清利大腸濕熱積滯，可促進腸臟蠕動，幫助排便

2、 運水入土

位置︰尾指指根，沿手掌邊到母指指根

操作︰單方向運法，由尾指根(水)運到母指根(土)

次數︰可每日做一次，每次300下

功效︰運水入土，尤如將水倒入乾硬的泥土之上，可令泥土變得濕潤鬆軟，有助軟便，令大便更容易排出。

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便秘解決｜中醫推介抒緩便秘食療

推介1款抒緩便秘問題之食療或湯療，有效軟便，令大便暢通

番薯糖水加蜜糖 (4人份)

材料︰番薯2大個，蜜糖適量

做法︰番薯去皮切塊，放入鍋內加水，煮至番薯爛熟，放暖後加入蜜糖調味

功效︰番薯和蜜糖都有潤腸通便效果，而且番薯可健脾益氣，增加大腸推動力。

注意事項︰切忌高溫或冷水放入蜜糖，蜜糖只能在和暖下放入。一般2歲以上可食用，幼兒不適宜用蜜糖，則可用紅糖取代。

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