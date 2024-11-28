升中面試︱狀元名校聖馬可中學75周年校慶　11.30一連兩天開放日暨入學講座

▲ 聖馬可中學於30日起，一連兩天舉行開放日及入學講座。

【聖馬可中學/英中/開放日/升中面試】今年為聖馬可中學創校75周年，校方於2024年初已開展一系列慶祝活動，壓軸精彩節目為11月30日及12月1日舉行的開放日暨中一入學資訊講座。屆時將有中文辯論表演賽、音樂匯演、STEAM活動、數理實驗示範、英文戲劇互動劇場等，藉此展示學生的學習成果。是次開放日的主題為「超越所學 貢獻社會」，社會服務的伙伴團體——聖公會主誕堂長者鄰舍中心、聖馬可鄰舍長者學苑、香港紅十字青年團、男童軍、女童軍及家長教師會都鼎力支持，設多個服務攤位，與眾同樂。

▲ 聖馬可中學將於11月30日，一連兩天舉行開放日。（學校提供）

升中面試｜一月接受自行收生階段申請

聖馬可中學為東區一所傳統BAND 1英中名校，屬22間補助學校之一。校長陳思茵曾接受TOPick訪問，教授莘莘學子面試策略，聖馬可中學將於明年1月接受自行收生階段申請，陳校長更將會在12月13日於TOPick親子台開Live講解升中面試攻略、一系列升中資訊要點及與家長們分享育兒心得。

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升中面試｜聖馬可中學面試分兩輪需面見家長

心儀聖馬可的學生遞交申請後需要通過面試，校方將接見所有申請者及其家長，除評估申請者的英語能力外，亦會通過面談，評估申請者對常識、時事的認識，並了解學生家庭對教育的看法。面試分兩個環節，首部分是學生單獨進行英文測試，後部分為與家庭成員面談。

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升中面試︱聖馬可中學2019年誕DSE狀元

聖馬可中學一直在東區廣受家長和學生歡迎，與其彪炳的學術成績、多元化的課外活動，以及出色的領袖訓練不無關係。畢業生多入讀三大，入讀醫科、法律、牙醫者不計其數。近年來，聖馬可的學生更揚威國際，在不同的大型國際賽中代表香港凱旋而歸，計有英文公開演說、地理奧林匹克、與STEAM相關的比賽、劍擊、花式跳繩等，可謂多才多藝。

2019年學生陳韋諾在4個核心科及選修的化學、生物、物理都考獲5**，數學延伸部分M2則考獲5*，合共考獲15*佳績，當時他的目標是入讀中大醫科，冀將來成為一名仁醫。而該校去年2023年都曾誕榜眼。

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