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小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

【瑪利諾修院學校/錢國偉/陳宛蔚/女兒Abby】錢國偉遺孀陳宛蔚走出喪夫傷痛，獨力撫養女兒Abbygale，寶貝女讀書成績優異，成功考入神校瑪利諾修院學校（小學部）

單親媽咪不易做，早前陳宛蔚受訪時分享教女心得，她說：「教好女兒相比撐起頭家更大壓力。」

陳宛蔚跟女兒Abbygale接受TOPick訪問。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校｜女兒讀書夠自覺

今年9月份Abby升讀小一，陳宛蔚稱女兒很快便適應下來，包括應付不同科目、功課與測驗，Calinda說：「不可說是測驗，現在改稱為溫習紙，中文科若有5至6頁，另外要默書，起初我都會緊張，因為不清楚默書內容，雖然有一些重點詞，但我會叫女兒全部溫習一遍。」

幸而Abby自覺性高，Calinda說：「遇到不熟悉的生字，她會說不如寫3次，若完全不曉，她自修時會練寫。記起某次我問她：『今日默書噃？你記住那幾個生字未？』她說剛剛已經練習完，她對自己都有點要求，但又不會太執著，若今次成績不夠好，她會自我安慰下次做好點。」

只得6歲多的Abby很懂事，甚至反過來安慰媽咪，她說：「她會說『算啦媽咪，都無辦法，沒事可以做，不打緊啦』」

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瑪利諾修院學校｜報考多個證書增成功率

回想考入瑪利諾修院學校小一的過程，對Calinda來說也是難忘經歷，當Abby只得3歲時，她原計劃為女兒報讀國際學校，可惜錯過報名限期，Calinda不欲「大B」女兒重讀，加上Abby有自我要求的個性，決定轉攻傳統學校。她說：

她自律、對自己有要求以及可以被催谷，加上她愛學習，不過她性格比較活潑，若入讀國際學校怕管束不來。

為成功「叩門」入心儀小學，Calinda安排女兒考多個證書，她說：「譬如GAPSK普通話水平試、英語考試Trinity GESE以及參加公開數學比賽。」

安排女兒上學習班和考試，Calinda不怕被批評為虎媽。她說：「我覺得考certificate之餘，小朋友從中也有所得著，他們吸收力好強，而且女兒當上堂如玩耍，不會感覺有壓力，試過課堂因事取消，她反而嫌無得見同學。」

陳宛蔚女兒Abbygale就讀瑪利諾修院學校（小學部）。（取自instagram）

此外，女兒只得3歲時，Calinda已安排補習英文和普通話，問可擔心過份催谷？她說：「不會吧，最重要是小朋友能否接受，女兒接受之餘又受落，她可以跟補習老師玩，我也跟老師說當跟女兒傾偈和玩耍吧，並非很學術性，始終她只得3歲剛學說話。」

瑪利諾修院學校｜獨愛Maryknoll校風

直言對女兒有期望的Calinda，早於Abby半歲大時已為其升學鋪路，1歲多「人仔」已到三間人氣Playgroup上堂，Calinda說：「基本上星期一至五都要上堂，我覺得若然留在家，倒不如讓她學下東西。可能有人覺得我是虎媽，其實只想讓她充實一點，可以接觸下人，加上每所Playgroup有不同特色，某間針對英語，某些就針對普通話。」其中Abby入讀跟國際英文幼稚園有關的Pebbles Playgroup，最終直升St. Catherine's國際英文幼稚園。

雖則Abby獲6間學校取錄，當中包括排名TOP 10小學，惟Calinda對瑪利諾修院學校情有獨鍾，她解釋：「我喜歡Maryknoll的校風，校內有很多來自不同背景的小孩，我想女兒接觸不同的人；加上我看到Maryknoll的學生有著燦爛與自信的笑容，想女兒在好好的學習環境下成長。」

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瑪利諾修院學校｜面試班對叩門有幫助

說到小一叩門面試攻略，Maryknoll除要求學生以英文自我介紹，更以繪畫方式回答情景題，Calinda說：「老師問若果有個同學不開心，你會如何處理？女兒說她畫了一個storyboard，又寫了好多英文生字，當時我好擔心她串錯字。」

為應付面試，Abby下了不少苦功，就讀K2時已上面試班，Calinda稱有一定的幫助，一來讓小朋友接觸不同類型的人，二來讓他們面對不同的疑難。

陳宛蔚跟女兒Abbygale相依為命。（陳慧安攝）

Calinda憶述面試班功課頗深奧，她說：「K2要學寫『潮濕』和『乾燥』，我心想可不可以㗎？4、5歲人仔認不認到這些生字，我忍不住問老師，他說Abby可以，我才安心少許。」

另外，面試時要注意保持笑容和說話聲線，她說：「雖然女兒好活潑，但見到陌生人總會尷尬，我叫她別怕羞，因為人家見你兩分鐘給下印象分。」因而Abby在家要鍛鍊聲線：「小孩不懂分辨大細聲，某時聲線太細，我會說『唔得噃，這個只是2度，起碼聲線要去到3至4度』。」

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陳宛蔚學歷｜年輕時曾無心向學

悉心為愛女的學業鋪路，只因陳宛蔚小學時期無心向學，名校出身的她被派往Band 5中學，她明白打好底子之重要。

她說：「反問為何由Band 1變Band 5?我覺得這樣不可行。」幸而父母替她成功報讀真光中學，Calinda自始學奮讀書，她更感謝當年父親的陪伴：「我半夜溫習時，爹地就坐在客廳陪我，當年成績都不錯，曾組全級考第11。」

中一過後，Calinda遠赴英國升學，她不諱言將來安排女兒負芨海外，她說：「所以我希望幫女兒打好個基礎，讓她將來多點選擇。」

錢國偉生前很疼鍚妻女。（被訪者提供）

已故金牌監製｜錢國偉著緊愛女學業

4年前，錢國偉不敵癌魔離世，陳宛蔚母兼父職養育女兒，重返職場賺錢養家外，要教好女兒才最花心力。她說：「做了媽媽才明白，生個小孩出來並非純粹跟他耍樂，要教她做一個好人、灌輸正確價值觀以及讓她身體健康，這才是最難，因為她有自己的思維，我又自覺並非太聰明，時代又改變中，所以學習相處及教導她更為重要。」

生前的錢國偉看似吊兒郎當的人，原來他很著緊女兒的學業，儘管是患病之時也以女兒為首，Calinda說：「當時女兒返幾間Playgroup，他負責駕車接載，當時又患病中，我就建議減少上堂數目，加上感覺人生無常，不過他卻堅持。」

說到對Abby的期望，錢國偉只想愛女快樂，Calinda說：

他幫女兒取名Abbygalee，是因為發音似happy girl，他希望女兒活得開心。Abby還是嬰孩時每天起床也對著爸爸笑，所以他每日坐著等餵奶，他很想每天望到女兒第一個笑容。

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