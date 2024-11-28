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恐怖垃圾屋｜無品遊客入住3日大阪人氣Airbnb　民宿慘變垃圾場觸目驚心【多圖】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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5名中國遊客入住大阪一間人氣民宿，退房後竟變成垃圾屋。

【大阪／民宿／Airbnb／垃圾屋】出門在外，緊記要有公德心。日本大阪一間人氣民宿，近日曝光一組由5名中國遊客退房後的照片，原本整潔舒適的客房，在他們入住僅僅3天後，竟變成充斥大量垃圾、臭氣沖天的「垃圾屋」，場面觸目驚心。

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從網上流傳的照片可見，民宿的長餐桌上布滿各種垃圾，當中包括已開封的牛奶盒、飲品盒、吃剩的便當、杯麵、零食、餐具，還有多張用過的紙巾、食品包裝盒、紙盒，桌上多處印有水跡，旁邊廚房的小吧檯上，也有吃過的食物和喝過的飲料。

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根據民宿老闆公開的訂單截圖，預約人士為5名中國遊客，於11月18日入住，之後於11月21日退房。有消息就指出，經營民宿的老闆實際上亦是中國人。

民宿內的另一張圓型餐桌上亦堆滿殘羹剩飯，包括杯麵、米飯外賣碗、水瓶及膠袋等，其中一部分明顯仍有不少食物剩下，彷彿隔著螢幕都能聞到濃烈的異味。膠袋、紙巾、帳單等物也從桌面蔓延至地下，估計這組遊客入住時，基本上都是靠便利店的食物解決吃飯問題。

來到客廳，沙發上到處可見用過的毛巾、紙巾、棉花棒及各種食物包裝袋；原本用來喝茶的茶几下方亦淪為垃圾收容所，放眼望去地上全是紙巾和紙屑，甚至還有杯麵蓋。

而浴室更可謂是重災區，洗手台上有拆封的面膜包裝袋，用過的浴巾和毛巾則被隨意丟棄在地上，旁邊還佈滿紙巾；而盥洗台上亦有多個隱形眼鏡包裝盒，混雜即棄洗漱用品，地板上還散落各類垃圾，非常邋遢。

此外，日式睡房亦同樣呈現十分髒亂的狀態，紙巾、棉花棒及疑似面膜袋在床邊堆成小山，榻榻米上散落衣架、各色化妝品的包裝袋以及毛巾、落單的拖鞋等物件。

翻查涉事民宿在各預約網站的照片，可見原本的環境十分整潔，整體感覺優雅舒適，令人難以想像如何變成退房後的「垃圾屋」。

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事件曝光後引來關注，社交平台Ｘ上的相關影片目前已累積超過350萬觀看人次，大批日本網民留言砲轟，紛紛表示「竟然能髒到這種程度」、「應該要收取10倍費用，否則根本不划算」、「這令日本人對中國人印象更差了」。

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