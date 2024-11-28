失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮

【張偉文／靚聲王／失智】71歲「靚聲王」張偉文近年因為身體每況愈下，難以治理起居而需入住老人院，而其徒弟兼監護人方俊則經常去探訪。不過，他早前於方俊母親生日會上現身時，臉色卻發黑，身形也接近暴瘦，未知是否健康再度出現問題。

最新影片：

有金牌監製之稱的梅小青昨日（27日）於IG上載多張生日會照片，原來是方俊為媽媽蘇麗92歲慶生，於是廣邀圈中好友出席，包括梅小青夫婦，還有尹光、文雪兒、七師傅及男友、方麗盈、劉雅麗和媽媽、戴耀明及張本立等，而其師傅張偉文亦有坐輪椅到場慶賀。

不過，相片中戴著黃色CAP帽、身穿厚厚衣服的張偉文精神狀態卻似乎欠佳，不但雙目無神，身形瘦削，臉色亦有發黑現象，令人不得不憂慮他的健康狀況。

現年71歲的張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。不過，近年卻屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院，2022年更證實患上失智症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件。方俊現時為張偉文的監護人，方曾透露當年張對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，可謂相當有情有義。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映: 失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映:失智症｜4種走路姿勢是失智徵兆

黃軒醫生指出，若老年人走路步態有所改變，出現以下4種走路姿勢，可能是失智症的前兆，預示著其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章:

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 患糖尿病自爆身體失1功能

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5