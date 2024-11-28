  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 18:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【張偉文／靚聲王／失智】71歲「靚聲王」張偉文近年因為身體每況愈下，難以治理起居而需入住老人院，而其徒弟兼監護人方俊則經常去探訪。不過，他早前於方俊母親生日會上現身時，臉色卻發黑，身形也接近暴瘦，未知是否健康再度出現問題。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

有金牌監製之稱的梅小青昨日（27日）於IG上載多張生日會照片，原來是方俊為媽媽蘇麗92歲慶生，於是廣邀圈中好友出席，包括梅小青夫婦，還有尹光、文雪兒、七師傅及男友、方麗盈、劉雅麗和媽媽、戴耀明及張本立等，而其師傅張偉文亦有坐輪椅到場慶賀。

不過，相片中戴著黃色CAP帽、身穿厚厚衣服的張偉文精神狀態卻似乎欠佳，不但雙目無神，身形瘦削，臉色亦有發黑現象，令人不得不憂慮他的健康狀況。

現年71歲的張偉文過去一直以翻唱歌曲為主，有「靚聲王」之稱。不過，近年卻屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院，2022年更證實患上失智症，曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件。方俊現時為張偉文的監護人，方曾透露當年張對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，可謂相當有情有義。

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映: 失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映:失智症｜4種走路姿勢是失智徵兆

黃軒醫生指出，若老年人走路步態有所改變，出現以下4種走路姿勢，可能是失智症的前兆，預示著其關節系統、肌肉組織、神經系統出現病變。

點擊圖片放大
+3
+2

相關文章:

凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出 素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 患糖尿病自爆身體失1功能

吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」 摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
今日 13:51
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
14:07 2024/11/25
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
18:22 2024/11/25
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔

你可能感興趣

影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
今日 13:51
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
14:07 2024/11/25
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
18:22 2024/11/25
昔日男神｜昔日男神余文樂復出登台　慘被批走音兼身形發福變油膩大叔
健康問題 糖尿病 張偉文

最高瀏覽

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌