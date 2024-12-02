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行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

消委會評測12款4星或以上戶外功能外套，$599最平款媲美$4500名牌。

【功能外套／行山外套／風褸／消委會推薦】秋高氣爽是戶外行山好時機！消委會聯同多個歐洲消費者組織合作測試市面上16款戶外功能性外套，售價由$599至$4880不等，其中2個樣本獲得4.5星評價。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作預防坐骨神經痛

2款樣本獲4.5星 1款4星僅售$599

戶外功能外套主打防風防水。測試針對16個樣本的耐用性、防水、透氣度、擋風能力及防縮水表現，最後由2款高價樣本獲4.5星評價。

不過，一款為本次測試中售價最低、僅$599的樣本，因衫袋設計、貼身程度及物料表現理想，媲美另一款售價為$4500的Fjällräven Keb EcoShell Jacket，同樣獲得4星總評；反映在普遍高價的戶外功能性外套中，仍有物美價廉的選擇。

外套重量380克以上樣本推薦：

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外套重量380克以下樣本推薦：

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行山風褸推介2024︱行山保暖穿搭公式

行山要保持身體溫暖，行山專家常提到「3夾底」的秘訣。根據戶外用品公司產品經理 Sam 介紹，行山穿衣「3夾底」其實就是：

  • 內層（Inner Layer）：以快乾纖維編織的運動內衣，有加速排汗及快乾的功能，保證身體不會因運動時汗水積聚而着涼、失溫。（為了美觀，也可外穿襯衣）
  • 中層（Middle Layer）：專用於保溫的褸，用作行山的材料最注重輕量及方便收藏。近年最流行的材料有羽絨、Primaloft、Fleece 等。
  • 外層（Outer Layer）：最專業的觀念當然是能防水透氣的風褸，具備 Gore-tex 或相似功能的防水透氣材料，主要防止雨水、冷風滲入，能保證內層衣物及身體乾爽、溫暖。

這是基本穿法，當然可因應環境酌情增減：有時，輕鬆行山、出汗不多時，棉質內衣已可代替運動內衣，普通夾棉褸也可充當中層保暖衣物；沒下雨的日子，一件普通風褸已足夠檔風。

同場加映：消委會推薦6款愈洗愈暖保暖内衣

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