Juno患病丨麥浚龍患支氣管炎聲道勞損　Juno發長文為音樂會延期致歉

麥浚龍（Juno）原定於12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行《The Album：In the Name of a Father.》音樂會，今日（11月28日）主辦單位Live Nation HK發出延期聲明，宣布麥浚龍因身體不適無法如其演出，音樂會將延期至2025年舉辦。

聲明如下：

▲ Juno在社交平台發文交代病況。

另外，Juno亦在個人IG發長，寫道：

在這𥚃想跟大家衷心的說聲不好意思。因為近月患病一直未好，近日與官方主辦單位共同定案本於2024年12月5號及6號舉行的 《The Album：in the Name of a Father.》演唱會必須順延到另一個日子再度舉行。



近月來，忙著穿梭於電影後期製作室，演唱排練室及不同的醫生診所。



希望可以在緊迫的時間內令聲線復原起來。



醫生說除了藥，最緊要休息。



每天緊接着日接夜式的趕工，電影後期、錄音室、片場拍攝、每每都需要海量式的話語溝通，時間休息不足。



醫生唯有退而求其次 ：「咁唯有盡量休息。」



海量工作緊接著進行，沒有時間休息讓聲帶好好康復過來。



天氣轉變，聲帶勞損及支氣管炎。



堅持強行綵排，不過聲拆了，聲音失掉了，句與句之間咳嗽得厲害。



與官方主辦單位溝通商量過後，我還是希望堅持繼續嘗試。盡量不希望令觀眾落個空。



最終主辦商跟我說：「上台的是你，我希望你可以百份百好過來，像之前幾個演出的信心和狀態，才可完完整整地呈現你心目中所想的企劃。知道你不想作一個遠不及你心中所想的演出。不如我們把演唱會延期，留待到你恢復好，才來一個好的演出。我們等你。」



患病期間為這個演唱會拍下一些戲份，本希望趕於演出場館內作間場播放，還記得片場拍攝當天發著高燒，我大概只能夠作出無聲的嘴型如默劇式的演出。因為聲音失掉的關係，對白之後全都要於錄音室內重新補配我的原聲部份。



在此先感謝 @livenationhk 的體諒及支持。



要再次跟大家說聲不好意思，麻煩到大家，讓滿心歡喜這兩場演出的觀眾期待落空了。



延期的詳情，請留意官方Live Nation的發表。



為大家帶來不便，敬請原諒。



而 Presale / 會場中為觀眾準備的各樣期間限定產品，將會逐一公布給大家。



多謝大家的關心，不要擔心，定會好過來的。



延期，是為了給大家一個更好的演出。



衷心謝謝你們。