Juno患病丨麥浚龍患支氣管炎聲道勞損　Juno發長文為音樂會延期致歉

▲ 麥浚龍患支氣管炎聲道勞損,音樂會無奈延期。

麥浚龍(Juno)原定於12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行《The Album:In the Name of a Father.》音樂會,今日(11月28日)主辦單位Live Nation HK發出延期聲明,宣布麥浚龍因身體不適無法如其演出,音樂會將延期至2025年舉辦。

聲明如下:

《The Album:In the Name of a Father.》延期聲明 鑒於《The Album:In the Name of a Father》 音樂會的演出者麥浚龍先生因不幸患上支氣管炎,導致呼吸道及聲帶出現問題,於綵排期間確定無法在下星期的音樂會中以十足之狀態於台上呈現最精彩的演出,因此經過各方慎重考慮之後,決定將原定計劃於2024年12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行的音樂會延期至2025年舉辦。已購票的觀眾將獲安排⾨票全數退款,音樂會延期的詳情有待落實後再另作公布。有關票務消息及其他後續處理⽅案,請密切留意主辦方Live Nation HK的官方網站及社交平台發佈最新消息。 對於突發事件帶來之不便,我們深表歉意,盼望麥浚⿓先生能夠盡快康復,可以再次與歌迷會面,為大家帶來最精彩的表演。

▲ Juno在社交平台發文交代病況。

Juno患病丨麥浚龍發長文為致歉

另外,Juno亦在個人IG發長,寫道:

在這𥚃想跟大家衷心的說聲不好意思。因為近月患病一直未好,近日與官方主辦單位共同定案本於2024年12月5號及6號舉行的 《The Album:in the Name of a Father.》演唱會必須順延到另一個日子再度舉行。



近月來,忙著穿梭於電影後期製作室,演唱排練室及不同的醫生診所。



希望可以在緊迫的時間內令聲線復原起來。



醫生說除了藥,最緊要休息。



每天緊接着日接夜式的趕工,電影後期、錄音室、片場拍攝、每每都需要海量式的話語溝通,時間休息不足。



醫生唯有退而求其次 :「咁唯有盡量休息。」



海量工作緊接著進行,沒有時間休息讓聲帶好好康復過來。



天氣轉變,聲帶勞損及支氣管炎。



堅持強行綵排,不過聲拆了,聲音失掉了,句與句之間咳嗽得厲害。



與官方主辦單位溝通商量過後,我還是希望堅持繼續嘗試。盡量不希望令觀眾落個空。



最終主辦商跟我說:「上台的是你,我希望你可以百份百好過來,像之前幾個演出的信心和狀態,才可完完整整地呈現你心目中所想的企劃。知道你不想作一個遠不及你心中所想的演出。不如我們把演唱會延期,留待到你恢復好,才來一個好的演出。我們等你。」



患病期間為這個演唱會拍下一些戲份,本希望趕於演出場館內作間場播放,還記得片場拍攝當天發著高燒,我大概只能夠作出無聲的嘴型如默劇式的演出。因為聲音失掉的關係,對白之後全都要於錄音室內重新補配我的原聲部份。



在此先感謝 @livenationhk 的體諒及支持。



要再次跟大家說聲不好意思,麻煩到大家,讓滿心歡喜這兩場演出的觀眾期待落空了。



延期的詳情,請留意官方Live Nation的發表。



為大家帶來不便,敬請原諒。



而 Presale / 會場中為觀眾準備的各樣期間限定產品,將會逐一公布給大家。



多謝大家的關心,不要擔心,定會好過來的。



延期,是為了給大家一個更好的演出。



衷心謝謝你們。

金榜題名丨麥浚龍鏡頭呈現暴力美學 演唱會被列18禁

【旋律‧故事】跟麥浚龍跨世代合作 盧冠廷:Juno令我好大壓力

【男人經】周國賢自揭跟Juno日久生情 麥浚龍難捨愛貓離世:永不能平伏

最新影片推介:

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】