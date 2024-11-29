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一簽多行丨12月1日起恢復深圳居民赴港 「一簽多行」【內附詳情】

社會

撰文： TOPick港聞組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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12月1日起，恢復深圳居民赴港 「一簽多行」。

【一簽多行 / 一周一行 / 香港遊】國家出入境管理局發布公告，經國務院批准，12月1日起在深圳實施赴港旅遊「一簽多行」政策。

一年內不限次數往來 每次最多逗留7天

根據公告，12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。 

合資格者可向深圳公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽注設備提交申請。同時，有關部門不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。

施政報告2024｜已向中央提出恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注　擴大「一周一行」試點城市

(資料圖片）

行政長官李家超在施政報告說，已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行 」個人遊簽注及擴大「一周一行 」個人遊簽注政策試點城市範圍等。

李家超昨日表示，感謝中央有關部門積極研究，加速推進，相信很快會有消息。特區政府各單位將全力做好實施配合工作，促進人員往來，為旅遊、餐飲、零售等行業注入新動能。

特首李家超。（政府新聞處圖片）

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