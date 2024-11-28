機場三跑｜三跑系統今午啟用　料運作初期每小時可處理75航班

▲ （三跑道系統網頁圖片）

造價達1415億元、由公眾諮詢到工程完工歷時13年的機場三跑系統，今日（28日）下午正式啟用。機管局局早前預料，三跑運作初期，預料每小時航班處理量能增至75班；每年則可處理1.2億名旅客及1,000萬噸貨物。

機管局於2016年8月啟動三跑道系統建造工程。項目為香港近年最大型基建之一，差不多等於在現有機場旁興建一個新機場。項目包括填海拓地約650公頃，面積約相當於34個維多利亞公園，及興建一條全長3,800米的北跑道及相關滑行道系統。

北跑道於2022年11月正式啟用，並暫時關閉中跑道作重新配置，包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等。今年9月，重新配置的中跑道成功完成試飛。

三跑系統造價1415億元，機管局向乘客徵收機場建設費，填補其中約260億元工程費。費用最初預計只收取到2030至31年，但因疫情料須延長收至2033至34年，直至相關債務適數償還為止，即視乎債務狀況有機會再延長。每名乘客每買一張機票便要付90至160元機場建設費。

隨着三跑投入使用，可容納航班增加，機場管理局指，未來會繼續吸引新航線來港。局方今年6月推出獎勵計劃至今，已吸引26家新航空公司來港，開設52個新航點，至今每周增加238班航班。

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