英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車

▲ 外媒報道，哈里、梅根疑似分居3個月，陷入婚姻危機。（法新社圖片）

【哈里梅根離婚/英國王室】英國哈里王子（Prince Harry）與太太梅根（Meghan Markle）是世界級的話題風雲人物，自從卸下王室身份，兩人與王室不和的新聞甚囂塵上。近日更有人發現哈里與梅根不再「孖公仔」出現3個月，爆出兩人婚變的傳聞。

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傳哈里梅根離婚｜哈里梅根3個月未同框現身

綜合《News Break》等外媒報道，哈里與梅根自2018年結婚後，幾乎形影不離。但有指兩人已有數月沒有同場出現，他們最後一次被拍到同框是在本年8月的哥倫比亞之旅，此後，梅根只在10月5日的洛杉磯兒童醫院活動中露面，便再沒有在公開場合拍到她的身影。

而期間哈里則獨自一人到訪不同國家，他於9月22日飛往紐約，然後再分別在9月30日飛到倫敦、10月2日飛抵非洲參加不同的活動，據指是次個人之旅是哈里離開妻子及兩名5歲及3歲孩子最長時間的一次，但是經歷過長達3周的分離後，有消息指兩人並沒有住在一起。

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傳哈里梅根離婚｜加州豪宅外出現搬屋貨車

此外，哈里和梅根兩人位於加州價值約1400萬美元（約1.08億港元）的豪宅門外，日前被拍到曾出現搬屋貨車，令兩人離婚的傳聞不脛而走。

一位宮廷高級朝臣透露，哈里與梅根在生活上一直都有不同意見，好像去年哈里出版了個人回憶錄《備胎》（Spare），他宣傳新書時，梅根並不在現場。有指威廉王子對弟弟的新書感到不滿，但梅根亦沒有站出來支持丈夫的行動。

同場加映：4個破壞夫妻關係的因素

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傳哈里梅根離婚｜王室評論員指是新策略

不過，王室評論員菲茲威廉（Richard Fitzwilliams）卻對此有不同的見解，哈里與梅根最近常常單獨出席活動，他認為有可能是夫妻兩人正在測試怎樣才能有利他們形象的一個舉動，菲茲威廉更提到哈里與梅根需要維持形象，所以暫時沒法對英國王室作出攻擊，而「單人演出」正是他們嘗試中的新手段，所以並非如外間所傳的婚姻破裂，

這顯然是一種新策略，就像在每個品牌中一樣，哈里與梅根希望盡可能地宣傳他們的品牌。

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