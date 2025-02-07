消委會羽絨被推介｜最強冷鋒襲港周日多區跌至個位數　消委會推薦12款高分保暖被

▲ 天文台料周日（9日）將有多區氣溫跌至個位數，消委會推薦12款高分保暖被

【寒冷天氣/降溫/消委會/羽絨被/絲棉被】受強烈冬季季候風影響，本港天氣將於周末轉冷，周日（9日）進一步降溫，或破入冬最低溫紀錄。消委會就曾測試市面上25款人保暖被，其中有12款獲得總評4.5分高分。

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冷鋒來襲｜周日多區氣溫跌至個位數

根據天文台預測，本港天氣會在周五（7日）晚上至周六（8日）早上轉冷，市區氣溫會在11度左右，周日（9日）將進一步下降至9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。而週末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，漸轉天晴及非常乾燥。此外，由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。

而根據自動分區天氣預報資料，周日早上7時將有多區氣溫跌至個位數，點擊睇下圖了解更多：

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消委會羽絨被｜消委會測試25款人造纖維被、絲棉被、羽絨被

消委會測試了25款雙人被，包括10款人造纖維被、6款聲稱全絲棉被及9款羽絨被，價格由$229至$2,280不等，羽絨被相對較貴。

消委會指出，人造纖維被的價格、款式及厚薄選擇多，價格較便宜，初春及秋天不冷不熱時也用得上，可用時間較長。絲棉被被芯由蠶絲所製，蠶絲絲身吸濕性良好，強力有彈性，不易鈎破，組織呈多孔，可留住空氣，保暖又透氣。羽絨被則質輕、透氣、保暖性好，但羽絨成分愈多，價錢愈貴。

10款人造纖維被：

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6款全絲棉被：

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9款羽絨被：

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消委會測試25款人造纖維被、絲棉被、羽絨被名單：

人造纖維被：

HEALTH FIRST 防蟎抗菌冬天多用被 $588

FRATTINI 羽棉舒適被 $249

ESPRIT home Synthetic Quilts $470

雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 $499

雅芳婷 A-Fontane 厚被芯 $256

夢麗詩 Monise 羽棉被（5斤） $260

蓓莎 BURSA Two Way Quilt with Non woven Quilts（被芯可分開） $375

cotteen Double $229

Rapee Pearl Quilts $399

Softex Double：5 in 1 suit Duvef cover & quilt（套裝被） 净被價$258

全絲棉被：

雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被（5斤） $840

絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.:H10007 $816

金雙喜 Golden Double Happiness 100%特級純真絲棉被（5斤） $790

Teen Feel 純真蠶絲被（5斤） $888

長城牌 Great Wall 純真絲棉被（5斤） $880

雅蘭 AIRLAND 桑蠶絲棉被 $1,299

羽絨被：

BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) $1,800

Natural Home 90% White Goose Down Comfoter $799

K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) $2,280

SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comfoter (90% Down) $999

BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down) $599

CASABLANCA Down Quilt (70% Down) $799

夢麗詩 Monise High Class Down Quilt (50% Down) $650

cotteen Double Down Comfoter (90%) $1,108

雅芳婷 A-Fontane White Duck Down Quilt (50% Down) $668

消委會羽絨被｜標籤羽絨含量差異大

測試結果顯示，人造纖維被和絲棉被的填料成分檢定結果令人滿意，與標示成分頗吻合。但羽絨被的絨毛成分則與標示的差異較大。全部填料的清潔程度可接受。

根據歐洲標準BS EN 12131檢示，9個羽絨樣本的實際測得含絨量都比標示的少，4個樣本相差較大，少25%至37%。

消委會羽絨被｜保暖程度

另外，以相同物料相同面積來說，填料愈多，被的厚度愈大，留住的空氣愈多便愈保暖。測試顯示，有13款獲得保暖程度4.5分以上高分，不過重量較輕、摸上手較薄的人造纖維被，保暖程度稍遜，當中「夢麗詩 羽棉被（5斤）」的保暖程度較高。

消委會羽絨被｜羽絨被、絲棉被洗濯

換季或不小心把被子弄髒，就需要進行洗濯以保持被子衛生。不過，消委會指，並不是每張被都可洗，要留意製造商提供的護理標籤是否可洗。高質量的被洗濯後要保持原樣，要求尺寸變化少（不縮水）和填料不會糾纏一團影響保暖和舒適度。

是次測試中，有9款被整體洗濯表現較佳，獲得5分滿分。惟部分樣本沒有護理標籤或包裝和被上的護理標籤不一致，用者難以適從；亦有樣本經洗濯後填料不平均，部分變厚，部分變薄，可能影響保暖程度和舒適度。

消委會建議，想被子耐用又保暖，可減少洗濯次數，因每次洗濯或多或少損害被的性能；若要避免沾污被袋，可加被套，亦要勤換被套保持被子清潔乾淨。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第337期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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