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建築署展覽｜創作比賽為香港建築留倩影　金鐘道政府合署大堂展得獎作品

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發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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建築署展覽舉辦的攝影及短片創作比賽，為香港公共建築留倩影，下周在金鐘道政府合署大堂展出得獎作品。

而建築署舉辦的「你我社區 – 由心建造」（Our Community – Built From the Heart）攝影及短片創作比賽已圓滿結束，參賽作品數量超出預期。

是次比賽以75個由建築署與香港社區共同用「心」打造和維護的公共建築為素材，透過「以人為本」的視角，捕捉公共建築融入社區的動人瞬間。

活動旨在慶祝香港回歸祖國75周年，並加深公眾對公共建築的欣賞和理解。比賽共收到逾千份報名作品，建築署署長 李翹彥 對參賽者的積極參與深感榮幸，特別讚揚「公開組」及「學生組」的創意和表現。

比賽共收到逾千份報名作品，建築署署長 李翹彥 對參賽者的積極參與深感榮幸

比賽已於10月底圓滿結束，上周六（11月23日），建築署總部舉行了一場簡單而隆重的頒獎典禮，所有組別的得獎者均到場接受嘉許並獲得豐富獎品。

小學組攝影組季軍來自聖公會基樂小學、11歲的麥栢朗同學，他表示：「好開心！影到相又得到獎，好多地方平時都無去睇，今次透過跟同學參加比賽，發現原來好多地方都好靚。」

另外，囊括小學組短片創作季軍及優異獎的天主教聖華學校鄭老師亦表示：「一向鼓勵同學參與不同比賽，他們平時較少接觸『香港建築』相關知識，今次正是大好機會讓學生更了解香港。」

小學組拍攝 _ 冠軍 - 觀塘海濱音樂噴泉一水花色彩（聖公會李兆強小學）

而同校憑短片「後千禧校舍」而獲得小學組短片拍攝季軍的鍾嘉怡同學亦道：「藉著今次比賽，有機會仔細參觀及欣賞到更多香港建築，過程中感到好開心、好奇妙。」

建築署署長李翹彥在頒獎禮當日再次讚賞參賽者的用心：「建築署在未來會繼續用心打造及保養社區建築，希望市民在未來可以繼續欣賞身邊的公共建築，並以大家的鏡頭及創意繼續記錄下來。」最後署長更跟得獎者分享及唱出建署築精神的「We build our City, We build your dream. 同心一起，建設香港。」獲得大家極大掌聲。

是次比賽得獎作品將於政府合署大堂（D/F）展出，展期由2024年 12 月 2 至 11 日（星期一至五），費用全免。

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「你我社區 – 由心建造」攝影及短片創作比賽得獎作品展覽
地點：香港金鐘道 66 號金鐘道政府合署大堂（D/F）
日期：2024 年 12 月 2 - 6、9  - 11 日
時間：星期一至五，上午9時至下午6時
交通：港鐵「金鐘」站 C1 出口步行約 3 分鐘
按此可在網上觀賞得獎作品

海濱發展20周年展覽於北角東岸公園主題區華麗變身為「露天展覽藝術空間」，展示維港20年的變化。

此外，為慶祝維港海濱發展20周年，海濱發展20周年展覽於北角東岸公園主題區華麗變身為「露天展覽藝術空間」，展示維港20年的變化。

展覽共分為三部分：「海濱20年光影隧道」、「海濱面面觀」及「海堤上的藝廊」，並設有特色的風動幕牆藝術裝置，讓市民享受全新沉浸式藝術體驗！展覽免費開放，從即日至2025年1月5日，誠邀大家共回顧維港的歷史與美麗。

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