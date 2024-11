建築署展覽｜創作比賽為香港建築留倩影　金鐘道政府合署大堂展得獎作品

▲ 建築署展覽舉辦的攝影及短片創作比賽,為香港公共建築留倩影,下周在金鐘道政府合署大堂展出得獎作品。

而建築署舉辦的「你我社區 – 由心建造」(Our Community – Built From the Heart)攝影及短片創作比賽已圓滿結束,參賽作品數量超出預期。

是次比賽以75個由建築署與香港社區共同用「心」打造和維護的公共建築為素材,透過「以人為本」的視角,捕捉公共建築融入社區的動人瞬間。

活動旨在慶祝香港回歸祖國75周年,並加深公眾對公共建築的欣賞和理解。比賽共收到逾千份報名作品,建築署署長 李翹彥 對參賽者的積極參與深感榮幸,特別讚揚「公開組」及「學生組」的創意和表現。

▲ 比賽共收到逾千份報名作品,建築署署長 李翹彥 對參賽者的積極參與深感榮幸

比賽已於10月底圓滿結束,上周六(11月23日),建築署總部舉行了一場簡單而隆重的頒獎典禮,所有組別的得獎者均到場接受嘉許並獲得豐富獎品。

小學組攝影組季軍來自聖公會基樂小學、11歲的麥栢朗同學,他表示:「好開心!影到相又得到獎,好多地方平時都無去睇,今次透過跟同學參加比賽,發現原來好多地方都好靚。」

另外,囊括小學組短片創作季軍及優異獎的天主教聖華學校鄭老師亦表示:「一向鼓勵同學參與不同比賽,他們平時較少接觸『香港建築』相關知識,今次正是大好機會讓學生更了解香港。」

▲ 小學組拍攝 _ 冠軍 - 觀塘海濱音樂噴泉一水花色彩(聖公會李兆強小學)

而同校憑短片「後千禧校舍」而獲得小學組短片拍攝季軍的鍾嘉怡同學亦道:「藉著今次比賽,有機會仔細參觀及欣賞到更多香港建築,過程中感到好開心、好奇妙。」

建築署署長李翹彥在頒獎禮當日再次讚賞參賽者的用心:「建築署在未來會繼續用心打造及保養社區建築,希望市民在未來可以繼續欣賞身邊的公共建築,並以大家的鏡頭及創意繼續記錄下來。」最後署長更跟得獎者分享及唱出建署築精神的「We build our City, We build your dream. 同心一起,建設香港。」獲得大家極大掌聲。

是次比賽得獎作品將於政府合署大堂(D/F)展出,展期由2024年 12 月 2 至 11 日(星期一至五),費用全免。

「你我社區 – 由心建造」攝影及短片創作比賽得獎作品展覽

地點:香港金鐘道 66 號金鐘道政府合署大堂(D/F)

日期:2024 年 12 月 2 - 6、9 - 11 日

時間:星期一至五,上午9時至下午6時

交通:港鐵「金鐘」站 C1 出口步行約 3 分鐘

按此可在網上觀賞得獎作品

▲ 海濱發展20周年展覽於北角東岸公園主題區華麗變身為「露天展覽藝術空間」,展示維港20年的變化。

此外,為慶祝維港海濱發展20周年,海濱發展20周年展覽於北角東岸公園主題區華麗變身為「露天展覽藝術空間」,展示維港20年的變化。

展覽共分為三部分:「海濱20年光影隧道」、「海濱面面觀」及「海堤上的藝廊」,並設有特色的風動幕牆藝術裝置,讓市民享受全新沉浸式藝術體驗!展覽免費開放,從即日至2025年1月5日,誠邀大家共回顧維港的歷史與美麗。

