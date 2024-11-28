香港AI｜科大推InvestLM GenAI免費平台　盼支援金融中小企應用AI技術

【香港 / 科大 / GenAI平台 / InvestLM / 金融】較早前港府在2024年金融科技周（FinTech Week）舉行期間，發表有關在金融市場負責任地應用人工智能（AI）的政策宣言，並特別提到香港科技大學所研發的人工智能模型「InvestLM」及運算資源，鼓勵香港金融服務業使用。為了進一步提供支援，科大今（28日）宣布推出「InvestLM生成式人工智能平台」，並將分階段免費開放予金融服務業，用作處理金融相關生成式AI任務。

【生成式AI浪潮】科大商學院研財經開源大語言模型「InvestLM」 可用於生成財經報告及新聞摘要

香港AI｜港府發布AI政策宣言 一文看清各界回應（持續更新）

科大副校長（行政）兼資訊系統講座教授譚嘉因提到，平台主要是用作支援本地金融服務業，尤其中小型金融企業，鑑於不少中小型金融企業礙於資源所限，無法推展相關服務開發，所以是次推出免費平台，希望能有助這類金融企業應用生成式AI技術。

據科大提供的資料顯示，InvestLM能分析及生成金融文本，有助撮寫財經新聞及報告、分析市場情緒及主題、從財務表格獲取資料、分析ESG（環境、社會與治理）相關資訊等任務，提高金融及投資專業人士的工作效率。

譚嘉因表示，此平台為金融服務業提供教育及試驗場所，以探索及評估各類生成式AI解決方案的潛力。而目前透過分階段提供這項免費服務，期望能確保良好系統表現，提升用戶體驗，「我們將密切留意用戶需求，以決定如何進一步開放這項服務予業界使用。」科大強調，倘若錄得的註冊數目超過首階段可以支援的帳戶數目，InvestLM 團隊將按甄選準則選出成功的註冊申請，以確保廣泛類別金融機構得以試用此網上服務。

同時亦提表示，由於平台的運算資源有限，系統的回應速度受多種因素影響，包括同時登入的用戶人數及網絡流量等。生成式AI為發展中的新興技術，其可靠性和準確性無法時刻得到保證，並且有可能產生無依據的回應。因此，在使用平台時，使用者務必核實系統回應的真確性，並作出適當判斷。

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