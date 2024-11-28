AEON優惠｜AEON推限時放題$39任裝洋葱薯仔　$99美食福袋+精選貨低至半價+會員送$30現金賞

▲ AEON Black Friday Sale推出限時優惠，包括只限2天限時放題！

【AEON優惠/大減價/Black Friday/黑色星期五】今年11月29日至12月3日，AEON特意從日本引入AEON Black Friday熊貓，與大家一同迎接Black Friday盛大購物季的來臨，為大家帶來新鮮感！

同時推出了多款超值限量福袋，精選商品亦以低至半價發售，貨品涵蓋食品、煮食用具、運動用品、床品等，供顧客選購；更有「限時放題」、「限量換購」、「AEON會員$30現金賞大放送」等推廣活動，精彩不斷！同場加映，連續5天會員尊享感謝日，享受額外95折優惠，萬勿錯過！

最新影片推介：

AEON Black Friday優惠｜Black Friday迎新賞

AEON會員尊享: Black Friday迎新賞，推廣期間，新申請/續會/升級成為AEON STYLE CARD即可免費換領多用途充電線收納盒一個；禮品數量有限，送完即止。每個會籍只限領取一次，每人最多只可換領一份。

AEON Black Friday優惠｜Black Friday AEON會員尊享優惠

AEON會員$30現金賞大放送，AEON會員凡於推廣期內購物滿$150或以上，即可獲贈「$15電子優惠券」2張。

電子優惠券使用方法：於2024年12月5日至12月18日期間，AEON 會員於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET 購物滿$150或以上，即可使用$15電子優惠券1張。

優惠券派發日期: 2024年11月29日（星期五）至12月3日（星期二）

AEON收銀機印折實白色單一發票計算。

AEON Black Friday優惠｜精選貨品：

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AEON Black Friday優惠｜AEON會員尊享KOMEDA優惠

AEON會員（AEON BETA除外）於推廣期內可以會員價購買以下飲品:

限定 KOMEDA’S COFFEE：元祖果凍黑咖啡（會員價：$48）（原價:$55）*適用於全線KOMEDA’S Coffee分店。

限定 JELYCO DO：紅茶啫喱配紅茶（會員價：$29）（原價：$35）*地址：港鐵青衣站TSY50號舖。

AEON Black Friday優惠｜限量換購 – 精美行李牌

換購日期︰11月29日（五）起至換完即止

換購地點︰AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET之顧客服務台

換購方法︰顧客於AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET購物滿$500或以上 ，即可以換購價$8或AEON會員500積分換購「精美行李牌」1件。每人每張發票最多換購1件。以AEON收銀機印白色即日折實單一發票計算。

▲ 精美行李牌

AEON Black Friday Sale｜AEON信用卡「簽賬回贈賞」

於推廣期內，憑指定AEON信用卡於AEON單一簽賬消費滿$800或以上，每日最多賞現金回贈$80，整個推廣期內最多可獲$400現金回贈。

推廣及登記期：2024年11月29日至12月3日（包括AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET、AEON網上購物城及Mono Mono。）

▲ AEON信用卡「簽賬回贈賞」

AEON Black Friday優惠｜3倍會員積分

會員凡於期內購買Black Friday之廣告商品，可獲3倍會員積分。（AEON BETA會員除外 ）

AEON Black Friday優惠｜Living PLAZA 及 DAISO Japan 全場買3送1

優惠1：全場買3送1（部份商品除外） *優惠只限$12或以上商品。 *此優惠恕不適用於優惠2之商品。

優惠2 (食品)： $12/2件、$10/2件 ; $12/3件、$10/3件 ; $12/4件、$10/4件

*兩個優惠恕不可同時使用。

AEON Black Friday優惠｜只限2天 - 限時放題

地點︰AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

玩法：顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢 # 購買包裝後之放題商品。每人每次只限一個袋或盒。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

▲ 只限2天 - 限時放題

AEON Black Friday優惠｜Black Friday半價發售貨品

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