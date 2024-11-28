靚媽精明眼｜Zoff七周年推大抽獎必送$100現金券　最高全單免費＋精選眼鏡劈至半價起

▲ Zoff推出7週年感謝賞「刮刮賞大抽獎」，人人都可獲$100現金券。（有關機構提供）

【Zoff眼鏡優惠/大減價】日本知名眼鏡店「Zoff」在香港成立了7週年，為了回饋顧客多年來的支持，Zoff宣佈推出7週年感謝賞——「刮刮賞大抽獎」，實行人人都可以中獎，最高大獎更可以獲得全單免費的禮遇！

此外，Zoff更乘勢推出更多的驚喜優惠，現正推行眼鏡大割價SALE，多款時尚精選眼鏡低至半價。家長們可以襯此機會為孩子配上一款新的眼鏡，準備迎接2025年的到來，快些來看看有哪些折扣款式！

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最新影片推介︰

Zoff眼鏡優惠｜必獲$100眼鏡現金券

由即日起到12月31日，只要到Zoff香港分店購買正價眼鏡（鏡架連標準鏡片）即可獲得刮刮卡一張，另加送$100眼鏡現金券，而Zoff會員更可以獲得兩張刮刮卡，增加中獎的機會。

獎賞 獎品內容 1等獎 全單免費（只包括一副正價鏡框連標準鏡片／鏡框連鏡片升級） 2等獎 全單半價（只包括一副正價鏡框連標準鏡片／鏡框連鏡片升級） 3等獎 升級鏡片全單7折 4等獎 防藍光鏡片免費升級 5等獎 升級鏡片可減$200 6等獎 四第二副鏡片或太陽鏡片可享7折 安慰獎 價值$100優惠

Zoff眼鏡優惠｜精選眼鏡低至5折

Zoff同時亦推出精選眼鏡SALE優惠，部分低至5折，第二件再額外減50元。而鏡架的選擇亦非常多，包括日常款Zoff CLASSIC、極輕Zoff SMART、Made in Japan日本製眼鏡、運動眼鏡、各款聯乘系列及太陽眼鏡等。

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