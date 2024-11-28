  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 20:31

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜Zoff七周年推大抽獎必送$100現金券　最高全單免費＋精選眼鏡劈至半價起

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

Zoff推出7週年感謝賞「刮刮賞大抽獎」，人人都可獲$100現金券。（有關機構提供）

【Zoff眼鏡優惠/大減價】日本知名眼鏡店「Zoff」在香港成立了7週年，為了回饋顧客多年來的支持，Zoff宣佈推出7週年感謝賞——「刮刮賞大抽獎」，實行人人都可以中獎，最高大獎更可以獲得全單免費的禮遇！

此外，Zoff更乘勢推出更多的驚喜優惠，現正推行眼鏡大割價SALE，多款時尚精選眼鏡低至半價。家長們可以襯此機會為孩子配上一款新的眼鏡，準備迎接2025年的到來，快些來看看有哪些折扣款式！

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

Zoff眼鏡優惠｜必獲$100眼鏡現金券

由即日起到12月31日，只要到Zoff香港分店購買正價眼鏡（鏡架連標準鏡片）即可獲得刮刮卡一張，另加送$100眼鏡現金券，而Zoff會員更可以獲得兩張刮刮卡，增加中獎的機會。

獎賞獎品內容
1等獎全單免費（只包括一副正價鏡框連標準鏡片／鏡框連鏡片升級）
2等獎全單半價（只包括一副正價鏡框連標準鏡片／鏡框連鏡片升級）
3等獎升級鏡片全單7折
4等獎防藍光鏡片免費升級
5等獎升級鏡片可減$200
6等獎四第二副鏡片或太陽鏡片可享7折
安慰獎價值$100優惠

Zoff眼鏡優惠｜精選眼鏡低至5折

Zoff同時亦推出精選眼鏡SALE優惠，部分低至5折，第二件再額外減50元。而鏡架的選擇亦非常多，包括日常款Zoff CLASSIC、極輕Zoff SMART、Made in Japan日本製眼鏡、運動眼鏡、各款聯乘系列及太陽眼鏡等。

點擊圖片放大
+3
+2

更多著數優惠：

優惠情報｜AEON Black Friday Sale推限時放題　限量福袋+會員$30現金賞大放送

行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起

麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起
今日 12:30
行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起
麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680
19:32 2024/11/27
麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
今日 12:30
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
百佳印花｜大麻成聯乘百佳超新星推出8款精品　獨家趣怪麻甩造型低至4折換購
今日 08:00
百佳印花｜大麻成聯乘百佳超新星推出8款精品　獨家趣怪麻甩造型低至4折換購
圖書開倉｜蘋果樹屋兒童圖書開倉　1連6日過萬本圖書低至$10
14:55 2024/11/27
圖書開倉｜蘋果樹屋兒童圖書開倉　1連6日過萬本圖書低至$10
AEON優惠｜AEON推限時放題$39任裝洋葱薯仔　$99美食福袋+精選貨低至半價+會員送$30現金賞
今日 20:16
AEON優惠｜AEON推限時放題$39任裝洋葱薯仔　$99美食福袋+精選貨低至半價+會員送$30現金賞

你可能感興趣

行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起
今日 12:30
行李箱開倉｜尖沙咀海港城一連6日行李箱開倉　大中細尺寸名牌行李箱最平$199起
麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680
19:32 2024/11/27
麥當勞親子會2025｜麥當勞迎新送多啦A夢便當盒+優惠券　全年免費吃5款美食禮品總值$680
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
今日 12:30
著數優惠｜買M&M'S送英皇戲院電影電子禮券　睇戲大派40000份M&M'S試食裝
著數優惠 時裝服飾 時尚 網購平台

最高瀏覽

結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
結業潮︱老牌龍寶酒家觀塘店12.1結業　通告用字極慘情曾推出$10鹽焗雞救亡
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
人情公價2024丨最新「人情公價」懶人包　只派餅卡使唔使畀人情？
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
吳文忻抗癌｜吳文忻赴泰首次打「腫瘤疫苗」　摸胸有異樣感憂心：好似大返又硬返
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕
旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕