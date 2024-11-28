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第三所醫學院｜工作組提10項主要考慮條件　將邀8大明年3月17日前交建議書

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醫衞局局長盧寵茂（左四）和署理教育局局長施俊輝（左五）今天聯合主持籌備新醫學院工作組第二次會議。（政府新聞處圖片）

籌備新醫學院工作組今（28日）訂出成立本港第3所醫學院建議的10項主要考慮條件，列明新醫學院應與大灣區醫療機構合作提供臨床訓練，並訂定多元化資金來源計劃等。有意的資助大學可提交建議書，明年3月17日截止。

工作組昨召開第2次會議，醫務衞生局引述，工作組認為教資會資助大學較有條件籌建新醫學院，同時就新醫學院的建議書，訂立10項主要考慮條件。

十大條件包括，新醫學院與現有兩所醫學院錯位發展；設立第二學位課程，同時吸引本地和非本地學生；招募高水平國際和本地教學專才；規劃教學醫院，與本地和大灣區醫療機構合作，提供多元臨床訓練機會；資金安排方面訂定多元化資金來源計劃，確保醫學院可持續長期發展等。（詳見表）

工作組昨決定將於下周一（12月2日）去信8間資助大學，邀請有意成立新醫學院的大學在明年3月17日或之前提交建議書；工作組下一步會制定評核建議書的具體準則，預計明年內完成評核，並向政府提出建議。政府將於下月10日舉辦簡報會，向有興趣的大學介紹提交建設新醫學院建議書的安排。

工作組聯席主席之一、醫衞局局長盧寵茂指，工作組認為新醫學院應肩負培育更多可在本地執業優秀醫生的使命，令醫療服務提質提量，亦期望新醫學院能與現時兩所醫學院錯位發展，以創新策略定位促進本地醫學教育和研究精益求精，吸引更多本地以至海內外的醫學人才擔任教研工作，配合香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。

署理教育局局長施俊輝就稱，建立新醫學院可培育更多醫療人才，提升醫療界別的學術及研究水平，推進香港成為國際專上教育樞紐，期望新醫學院能促進有關大學的整體發展，新醫學院亦須與教資會的制度對接。

浸大回應指，認同工作組提出的10項條件，並將配合相關籌備時間表，提到浸大正草擬建議書，內容將回應工作組提出條件，大學亦會適時公布籌備工作的相關詳情。

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