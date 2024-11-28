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非法賭場丨警方搗破11個非法賭場拘捕110人　首發現以夾公仔機作賭博工具

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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警方搗破11個非法賭場拘捕110人。（曾秋文 攝）

警方有組織罪案及三合會調查科展開代號「銳陣」行動，打擊黑社會集團操控的非法賭博場所，搗破11個非法賭場、2個黑工宿舍和一個賭具儲存倉庫，拘捕110名男女(19至66歲)。 

警方有組織罪案及三合會調查科總督察周子軒今日（28日）表示，行動首次發現旺角花園街有店舖以夾公仔機作賭博工具，在前日（26日）清晨拘捕一名店舖負責人、5名職員和3名賭客，檢取14部機賭博機器和16萬多元的現金，部分機器是店舖營運，而部分則以月租6000元分租給個別人士。

警方搗破非法賭場。（曾秋文 攝）

此外，警方搗破另外10非法賭場，位於油麻地、深水埗和旺角，均為樓上賭場，提供釣魚機賭搏、冰毒和太空油煙彈，以轉數快等電子支付方式給賭客兌換積分。

警方在該10個樓上賭場的行動中，共拘捕101人(24至66歲)，包括一名主腦、3名骨幹成員、16名內地持雙程證人士；當中57名賭客以被落案起訴，其餘人士獲准保釋，行動中檢獲55部釣魚機、41支太空油煙彈、13克冰毒和吸食用具。

警方搗破非法賭場。（曾秋文 攝）

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