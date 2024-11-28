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平台工作者｜政府研釐清平台工作者身份及保障　孫玉菡：立法改善須審慎研判

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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勞福局局長孫玉菡。（朱永倫攝）

立法會今日（28日）續會，在記名表決下，通過民建聯顏汶羽修正、工聯會陸頌雄提出的「保障平台工作者」議員議案。工聯會郭偉强的修正案則在18票贊成、12票反對、54票棄權下被否決。

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勞福局明年首季完成資料分析工作

勞福局局長孫玉菡表示，希望通過主題性調查、與平台工作者的網上調查工作及聯絡小組的三方平台協商，探討一套適合香港的方向。正全速進行上述各項調查、資料和意見的整理和分析，預計於明年第一季完成相關工作，然後適時向立法會人力事務委員會匯報綜合結果，包括政府建議方向。「當中，可能會包括以立法形式才能落實的建議。」

議員關心議題涉兩大方向：一是平台工作者身分，二是需要提供保障的力度和方向。另有議員關心非法勞工問題。

孫玉菡：賦予權益必新增責任

平台工作者身份方面，孫玉菡指，一個人的真正身分是僱員還是自僱，並非取決於其職位或合約名稱，而是視乎其所提供服務的具體情況。

至於保障力度及方向，孫玉菡表示，不希望平台工作者需要通過訴訟才能獲得法定權益。但強調任何以立法方式改善平台工作者的保障必須要審慎研判。又指若立法或修例賦予他們權益時，必然亦會新增責任，難免削弱其自由度。

需平衡平台公司負擔能力

孫續指：「我們需要平衡平台工作者的利益與平台公司的負擔能力，否則營運成本上升，轉嫁與平台用家，對平台經濟的發展或會構成影響。」

打擊非法勞工方面。孫指，入境處會因應犯案的趨勢和手法，繼續與外賣平台公司保持溝通，要求他們加強措施以核實外賣員身分，杜絕非法勞工使用他人賬戶從事外送工作。

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