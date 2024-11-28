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親子好去處｜美心推《再生創藝》升級再造展覽　巨型大熊貓紙藝作品倡減廢保育

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港紙藝藝術家黃文翰（Joe）帶領12間中小學及特殊學校200多位學生參與《再生創藝》月餅盒升級再造展覽，即日起在海洋公園威威大本營展出。

香港紙藝藝術家黃文翰（Joe）帶領12間中小學及特殊學校200多位學生參與《再生創藝》月餅盒升級再造展覽，將逾千個由美心集團收集的月餅盒升級再造，創作多隻巨型大熊貓紙藝作品，展覽即日起在海洋公園威威大本營展出。

這次的項目是由海洋公園及啟賢教育協會主辦，並得到美心集團（美心）全力支持。海洋公園一對出世約三個月的大熊貓龍鳳胎和來自四川的一對年青大熊貓，令全城掀起熊貓狂熱，啟發了黃文翰以熊貓為主角，策劃今次融合「藝術」、「環境保育」和「可持續發展」的展覽。

美心多年來一直積極推動月餅盒回收等升級再造行動，旨在提高市民對減廢回收的意識。在過去的中秋節，美心於港島、九龍和新界設立合共412個回收點，收集了近4000個月餅鐵罐及紙盒。今次透過黃文翰精湛的紙藝創作造詣，將月餅盒再次注入生命力，昇華為藝術品供公眾欣賞。黃文翰表示：「美心月餅的月餅盒印刷精美，加上其材質以紙咭外裱印刷紙為主，而且外盒有很大的平面，是創作的理想素材。」

200 多位學生及數以百計的企業義工參與為期四天的工作坊，集體創作一共13隻色彩斑斕，而且神態活潑的巨型熊貓紙藝藝術品。

黃文翰在展覽前親自指導12間中小學及特殊教育學校的200多位學生及數以百計的企業義工，將1300個美心月餅紙盒及18個鐵盒分割成長分形及不等邊形等泛用性形狀，印刷精美的表面則成為作品的點綴。參加者集體創作一共13隻色彩斑斕，而且神態活潑的巨型熊貓紙藝藝術品。面積最大的一件作品是兩張成年熊貓及兩隻熊貓BB的「全家幅」，總共闊4.17米，高2米。

「Regeneration再生」是美心集團推動可持續發展的一個核心理念，呼應集團倡導「升級再造」及「減廢減碳」的可持續發展願景。除了推動月餅盒回收，美心亦透過創新研發及生產以達致綠色營運，在生產及設計包裝時，均參考香港特區環境保護署及國家市場監督管理總局指引，循「減少過度包裝」、「使用環保物料」、「方便用家回收」、「延伸更多用途」等角度，展現更多可持續發展元素。

《再生創藝》月餅盒升級再造展覽
日期：即日起至11月30日
地點：海洋公園威威大本營

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