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機場三跑｜機管局：全力推進「機場城市」計劃　銳意成全球最重要航運樞紐之一

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香港國際機場三跑道系統啟用儀式。（陳靜儀攝）

機場三跑系統，今日（28日）下午正式啟用 ，機管局即日重新編配三條跑道用途。機管局主席林天福形容，三跑道系統正式啟用，是香港國際機場的最重要里程碑，系統將會大幅提升香港機場運力，料10年後客運量可提升至1.2億人次，貨運量達至1000萬公噸。

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已啟用兩年的第三條跑道，即北跑道將主要供客機降落，完成改建的中跑道會用作航機起飛，南跑道則主力供貨機升降。機管局於啟用典禮上安排三架飛機，在三條跑道同時升降；首班在中跑道起飛的航班，是由機管局與國泰航空合作安排的CX8333航班。 

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林天福提到，機場三跑系統2016年動工，面對種種挑戰，包括填海所需的海沙、期間又經歷3年新冠疫情，但工程團隊迎難而上，克服種種困難；疫情期間一面抗疫、一面全速施工，令三跑系統能按原定時間表於今年內啟動。三跑道工程亦是香港有史以來規模最大的基建，打破了香港、甚至世界的工程紀錄，證明香港擁有一流的工程團隊。

機管局：全力推進「機場城市」計劃

林天福指，三跑道系統啟用後，機管局將全力推進「機場城市」計劃，願景是憑藉作為國際航空樞紐的雄厚基礎，發揮機場、以至香港整體優勢，跨越機場本身的基本運輸功能，將機場發展成為一個具備香港國際化特色的旅遊目的地、亞洲領先新地標。

他續指，機管局會積極配合國家的「一帶一路」戰略，進一步拓展航空網絡，銳意成為全球最大及最重要的航運樞紐之一，成為國家對外開放、提升國際聯繫的重要橋樑。

李家超冀業界開拓更多航點提升競爭力

行政長官李家超對本港航空業提出三個要求，包括全速恢復本港航空運力；積極結合灣區優勢；以及全力擴闊國際聯繫。他指，三跑系統落成後，機場容量將顯著提升，機場貨運量世界第一，客運量有望在年底前回復至疫情前水平，期望業界全速恢復運力，在三跑機遇下再創高峰。

大灣區方面，李家超指將擴大機場城市發展規模超過一倍，帶動民航產業及大灣區各城市經濟優勢互補，期望業界繼續以創新思維與大灣區城市協調發展，共建一流灣區。

他表示，政府會把握機遇，加大力度擴展香港航空網絡，航空公司亦要提升服務，為香港開拓更多新航點，尤其是一帶一路國家，提升行業競爭力。他相信，三跑系統啟用後，機場在客貨運都會再創高峰，激活旅遊、餐飲、零售、酒店等行業。

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