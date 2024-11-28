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就業人數｜收入中位數按季升900元　 失業率續維持於3.0%　

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發布時間： 1 小時前

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(資料圖片)

政府統計處昨日（29日）公布新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，每月就業收入中位數由上季21,100元，升至22,000元。不過撇除外傭之勞動人口有348.8萬人，就業人口則有336.8萬人，兩者均未回復至去年水平。

第三季撇除外傭勞動人口有348.8萬人，按季增加約1.4萬人。就業人口有336.8萬人，按季亦增加約9千人。不過相較去年，勞動人口以及就業人數仍然未回復水平，分別少約3萬人、以及減少約4萬人。

第三季失業人數為11萬9千人，失業率經季節性調整後維持3.0%，不過按年微升0.2個百分點。以行業分類，樓房裝飾、修葺及保養失業率最高，達5.8%；其次是住宿及膳食服務、以及零售，失業率分別是4.9%及4.4%。就業不足人數有46000人，較上季增加1千500人。以比例計算，就業不足率維持於1.2%，與去季持平。

政府近年推出高才通及其他高端人才計劃，對最受影響的35至44歲人才組群有輕微影響。其中35至39歲組群有22萬1千名勞動人口，按季增加300人。較去年21萬7千人，按年增加4千人。不過，25至29歲、以及20至24歲勞動人口就按年下跌。

撇除外傭每月就業收入中位數有好轉，由去季21,100元，升至22,000元。升幅最要反映於男性身上，其中男性收入中位數為24.500元，按季升500元。女性收入中位數就維持20000元，並無增長。家庭住戶每月入息中位數為3萬元，較去季增加300元。

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